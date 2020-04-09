Острів-братська могила: під Нью-Йорком зняли страшні фото з трунами в три рівні

У Нью-Йорку на острові Харт були помічені робочі, які викопували братські могили – вони призначаються для жертв COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, в четвер, 9 квітня, на острові були помічені близько десяти робочих в захисних костюмах, які рили могили. Там же розташовувалися як мінімум 45 трун – на деяких з них були написані імена.

Острів Харт використовується як братська могила ще з 1919 року, з тих пір там поховано близько мільйона чоловік. Також в 2008 році було прийнято рішення використовувати його територію для тимчасових поховань під час епідемій.

До слова, раніше могили на острові рили укладені, однак, через пандемію цю роботу виконують співробітники DOC.

Під Нью-Йорком зняли страшні фото з трунами в три рівня DailyMail

Під Нью-Йорком зняли страшні фото з трунами в три рівня DailyMail

Під Нью-Йорком зняли страшні фото з трунами в три рівня DailyMail

"З міркувань безпеки засуджені не допомагають в похованнях на час пандемії", – заявив прес-секретар DOC Джейсон Керстен.

Поруч з робітниками був помічений автомобіль, схожий на ті, що припарковані біля лікарень на Манхеттені, які використовують як тимчасові морги. При цьому, влада офіційно не підтвердили, що на острові Харт ховатимуть хворих коронавірусів. При цьому, в місті від COVID-19 загинули вже понад 4200 чоловік.

Колишній ув'язнений Вінсент Мангалоне розповів в проекті журналістки Малінді Харт, що до лютого працював на цьому острові. За його словами, труни складаються в три рівня, а потім покриваються піском і землею.

"Багато людей не хотіли цю роботу. Вони вважали її мерзенної і брудною", – згадує він.

Під Нью-Йорком зняли страшні фото з трунами в три рівня DailyMail

Під Нью-Йорком зняли страшні фото з трунами в три рівня DailyMail

Під Нью-Йорком зняли страшні фото з трунами в три рівня DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі лікарні Синай-Грейс, що в Детройті, розповіли про жахливі події через пандемію COVID-19: пацієнти вмирають в коридорах, а медики влаштовують страйки через відсутність допомоги від влади.

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