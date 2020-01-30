Останній крок зроблено: Рада ЄС схвалила Brexit Британії

Рада Європейського союзу офіційно затвердила рішення про вихід Великобританії зі складу ЄС з укладенням відповідної угоди.

Про це сказано в комюніке, оприлюдненому в четвер, 30 січня. Відзначається, що договір набуде чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом (13:00 за Києвом). З цього моменту Великобританія офіційно перестане вважатися членом ЄС.

Уточнюється, що до кінця 2020 року буде перехідний період, в ході якого ЄС і Великобританія продовжать переговори про подальші відносини.

Рада ЄС схвалила Brexit Британії ukstudycentre.com

Нагадаємо, раніше глава Європейської Ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу.

29 січня угоду про Brexit схвалив Європарламент: за ухвалення документа проголосував 621 депутат, проти – 49.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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