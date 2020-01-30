Останній крок зроблено: Рада ЄС схвалила Brexit Британії

Рада Європейського союзу офіційно затвердила рішення про вихід Великобританії зі складу ЄС з укладенням відповідної угоди.
Про це сказано в комюніке, оприлюдненому в четвер, 30 січня. Відзначається, що договір набуде чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом (13:00 за Києвом). З цього моменту Великобританія офіційно перестане вважатися членом ЄС.
Уточнюється, що до кінця 2020 року буде перехідний період, в ході якого ЄС і Великобританія продовжать переговори про подальші відносини.
Рада ЄС схвалила Brexit Британії
ukstudycentre.com
Нагадаємо, раніше глава Європейської Ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу.
29 січня угоду про Brexit схвалив Європарламент: за ухвалення документа проголосував 621 депутат, проти – 49.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проєкт договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже так англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик був готовий на Brexit за будь-яку ціну до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", а 17 жовтня ЄС і Лондон уклали нову угоду щодо Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.
28 жовтня лідери країн Євросоюзу погодилися на прохання Великобританії про перенесення крайнього терміну для Brexit.
Європейська рада формально затвердила рішення про відтермінування Brexit відповідно до статті 50 Договору про ЄС, назвавши остаточну дату.
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