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30 січня • оновлено в 19:17
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Останній крок зроблено: Рада ЄС схвалила Brexit Британії

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Рада Європейського союзу офіційно затвердила рішення про вихід Великобританії зі складу ЄС з укладенням відповідної угоди.

Про це сказано в комюніке, оприлюдненому в четвер, 30 січня. Відзначається, що договір набуде чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом (13:00 за Києвом). З цього моменту Великобританія офіційно перестане вважатися членом ЄС.

Уточнюється, що до кінця 2020 року буде перехідний період, в ході якого ЄС і Великобританія продовжать переговори про подальші відносини.

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Рада ЄС схвалила Brexit Британії

Рада ЄС схвалила Brexit Британії

ukstudycentre.com

Нагадаємо, раніше глава Європейської Ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу.

29 січня угоду про Brexit схвалив Європарламент: за ухвалення документа проголосував 621 депутат, проти – 49.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Brexit
Особа
Урсула фон дер Ляйен
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"ну и xyй с ней!" - сказали латышские гастеры, собрали пожитки и отправились... нет, не на родину. В Германию. Або в Норвегию. А кто-то и в Швецию.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Первый пошел)
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