Орєшкін назвав мету Путіна у введенні миротворців у Нагірний Карабах

Президент Росії Володимир Путін вирішив втрутитися у військовий конфлікт у Нагірному Карабасі та ввести своїх миротворців, аби не поступитися геополітичними інтересами Туреччині.

Таку думку в інтерв'ю для OBOZREVATEL озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін, відповідаючи на питання, чи зможе Російська Федерація дозволити собі ще одну війну в умовах пандемії та економічної кризи.

"Путін не міг не втрутитися, в іншому разі з миротворчою функцією на Південний Кавказ увійшла б Туреччина. Алієв (Ільхам Алієв, президент Азербайджану. – Ред.) пропонує вводити турецьких миротворців, чому Росія буде дуже жорстко чинити опір. Пєсков заявив, що миротворці тільки російські, але Алієв сказав, що буде якийсь змішаний миротворчий корпус", – пояснив він.

За словами Орєшкіна, кожна сторона конфлікту просуває свої інтереси. Зокрема, мета президента Азербайджану – отримати більший контроль над територіями і підтримку "старшого брата" в особі Туреччини.

"Якби процес тривав, Алієв легко взяв би і Карабах, і повернув би контроль над усією територією Азербайджану. Тому вірменська сторона була змушена просити перемир'я, а російська – ввести миротворців, щоб не залишити місце для Туреччини. У цьому сенсі в Путіна був досить вузький коридор можливостей, він не міг далі відтягувати вступ у конфлікт", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL: