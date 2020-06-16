Оприлюднено кадри сварки Соколова і вбитої ним аспірантки: дівчина благала відпустити

У соцмережах з'явилося відео сварки колишнього доцента СПбГУ Олега Соколова і аспірантки Анастасії Єщенко, у вбивстві якої він звинувачується.

Запис викладений на YouTube-каналі видання "Мойка78". Видання стверджує, що його зробив сам професор (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

На відео Єщенко просить Соколова пощадити її.

"Іди з дороги, відпусти мене! Я тебе не люблю. За що ти мене б'єш? Хто тобі дав право мене бити?" – кричить Єщенко на відео.

За словами представника потерпілої сторони Олександри Бакшеєвої, відео було знято на телефон Соколова за кілька годин до вбивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор історії Олег Соколов, який убив і розчленував свою студентку Анастасію Єщенко, розповів про весілля, яке вони планували.