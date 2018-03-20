Вместо эпиграфа: оппози́ция (от лат. oppositio "противопоставление, возражение") в политике — движение, партия, группа или человек, выступающая против господствующей партии или мнения, поддерживаемого большинством, в партии или группе.

Ключевая проблема российской оппозиции до безобразия проста: все эти замечательные, умные, образованные, неравнодушные, деятельные, честные и смелые люди, которых называют оппозицией, которые сами считают себя оппозицией, которые пытаются действовать, как оппозиция, на деле оппозицией не являются.

Оппозиции в России нет. Совсем. По определению. Оппозиция существует там, где есть политика, а в России политика (то есть участие в принятии государственных решений) доступна лишь ближнему кругу Путина, и то лишь отчасти. Остальная часть страны из реальных, не имитационных политических процессов полностью исключена.

Оппозиции нет, потому что в России нет никакой господствующей партии, которой можно было бы оппонировать: условный кооператив "Озеро" — не партия, ведь его члены не представляют никого, кроме самих себя, да и цели у него предельно утилитарные, связанные лишь с собственным обогащением.

Оппозиции нет, потому что вряд ли мнение большинства, против которого оппозиция теоретически могла бы выступать, состоит в том, что его (это самое большинство) нужно обкрадывать, загонять в международную изоляцию, лишать последних прав и свобод, развязывать от его имени войны и разрушать экономику его страны.

А что же тогда есть? Есть те, кто обманом, подкупом, угрозами и насилием принуждает население России к подчинению, грабит его, а затем вывозит награбленное за границу — туда, где у них дома, семьи и банковские счета. Есть население — инертная, недалёкая, послушная и трусоватая масса, которая позволяет всё это с собой проделывать. И есть те, кого всё это не устраивает и кто хочет жить по Конституции и Законам, а не по приказу вождя и понятиям, — те самые умные, неравнодушные, смелые.

Так вот, хватит морочить себе голову: поведение правящей "элиты" в России по всем признакам совпадает с действиями оккупационных властей. А те, кто пытается бороться с оккупацией, традиционно называются Сопротивлением.

Сопротивление бывает разным. Бывает, как в красивой сказке под названием "Звёздные войны", где красивые и смелые герои дружно одерживают победы над злом во имя свободы, добра и справедливости в галактике. А бывает, как во Франции времён второй мировой войны, когда немногочисленные, слабые и разрозненные группы почти безнадёжно борются с превосходящими силами противника, уповая на помощь союзников.

Использование в ответ на протесты Центра по борьбе с экстремизмом и Росгвардии, а также быстрый рост числа осуждённых по тяжёлым "экстремистским" статьям показывает, что власть очень хорошо понимает, с чем имеет дело. Уж точно гораздо лучше, чем Сопротивление, по инерции действующее, как оппозиция.

Методы, подходящие для цивилизованной политической борьбы, бессмысленны там, где нет ни цивилизации, ни политики. Я плохо представляю себе генерала де Голля, опасающегося поцарапать немцам в оккупированном Париже зубную эмаль или вызывающего на дебаты рейхскомиссара Отто фон Штюльпнагеля.

Принципиальный, не из лени, отказ от участия в выборах — это признание факта, что политика на этом заканчивается. А это и есть ключевой шаг на пути из оппозиции в сопротивление, от политической борьбы — к силовой, пусть и необязательно насильственной.

Вот он, вероятно, и ответ на вопрос, почему власть так отчаянно боролась за явку: каждый, кто не пришёл на выборы, для неё теперь не просто аполитичный лентяй, а потенциальный боец Сопротивления и пламенный революционер.

Ну, может быть, хоть в этом она не ошибается, потому что победа в голосовании, полученная с помощью лжи, шантажа и фальсификаций, рано или поздно оказывается пирровой.