После выборов России начнется длинный марафон "операция преемник". Весь свой следующий срок Путин будет искать преемника, отбирать его, рассматривать, стравливать потенциальных кандидатов между собой, смотреть, как они реагируют на стрессовую ситуацию. Это будет нескучное зрелище.

Если говорить о спросе со стороны общества, то самый близкий образ, который нужен россиянам – это Грудинин. Люди хотят хозяйственника, в возрасте, но не старого. Надежного, спокойного, который бы, прежде всего, заботился о людях, и который в своем бизнесе был бы ориентирован не на Запад, а на производство внутри страны. Это тот образ, который бы россияне поддержали с наибольшим желанием. Грудинин – хозяин, Сталин-лайт (не случайно он разыграл эту карту в ходе выборов), но в тоже время и немного барин а-ля Никита Михалков, и очень в эту историю вписывается. Путин же для россиян стал несколько чересчур агрессивным. Это по соцопросам видно, что его агрессия – это уже минус, а не плюс. Да, на короткое время россияне со вздохом и стиснутыми зубами консолидируются, но в целом их вся эта военная риторика начинает уже пугать.

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Но все не значит, что Путин будет искать именно такого, как Грудинин. Думаю, его запрос на человека больше своего склада, 40-летнего беспринципного технократа, без определенных политических взглядов, очень лояльного и надежного в личном плане. Это может быть человек как с силовым прошлым, так и с хозяйственным. Путин будет рассматривать и тех, и тех. Он, конечно, любит силовиков, но знает, что силовики в России очень слабы в госуправлении, плюс психологически зависимы от начальства. А в публичной политике ему все-таки нужен человек, который может держать ситуацию как публичный лидер.