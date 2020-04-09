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9 квітня • оновлено в 17:20
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ООН стала на бік ВООЗ після звинувачень Трампа

3.3т
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав Всесвітню організацію охорони здоров'я після звинувачень з боку президента США Дональда Трампа.

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Генсек закликав проявити єдність у боротьбі з коронавірусом COVID-19, передає Associated Press.

"Зараз час для єдності – для того, щоб міжнародне співтовариство працювало разом, щоб зупинити вірус і звести нанівець негативні наслідки", – підкреслив Гутерреш.

Він зазначив, що "робити висновки" потрібно тільки після того, як світ поборе хворобу. Генсек підкреслив, що ситуація з COVID-19 "безпрецедентна для нашого часу, а тому вимагає безпрецедентної відповіді".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Нагадаємо, що Трамп розкритикував ВООЗ за те, що вона занадто зосереджена на Китаї в період пандемії COVID-19.

Пізніше у ВООЗ відповіли, що боротьбу з пандемією COVID-19 не варто політизувати, оскільки це може призвести до збільшення кількості жертв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9 квітня коронавірусом у світі заразилося вже більше ніж 1,5 млн осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особи
Антоніу Гутерреш Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
ООН
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
пуская для начала Трамп прекратит воровать чужое медицинское оборудование!
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