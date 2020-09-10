ООН попросила країни дати $35 млрд на розробку вакцин від COVID-19

ООН закликала міжнародне співтовариство виділити $35 млрд, щоб прискорити розробку тестів і вакцин від коронавірусу (COVID-19).
Як повідомляє Reuters, генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш заявив, що як мінімум $15 млрд потрібно зібрати протягом трьох наступних місяців.
"Інакше ми втратимо можливість для просування досліджень, збільшення виробництва і початку поставок нових тестів і ліків від COVID-19", – зазначив він на нараді під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Нарада була присвячена ініціативи ВООЗ під назвою Act Accelerator. Вона спрямована на те, щоб прискорити дослідження, пов'язані з коронавірусом, будь то вдосконалення тестів або розробка вакцин.
На даний момент проект отримав близько $3 млрд, які були необхідні для його запуску.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca почала фінальні клінічні випробування препарату для профілактики і лікування коронавірусу.
Уряд США замовив 300 мільйонів доз потенційної вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.
Однак пізніше AstraZeneca призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу через незрозумілу хворобу одного з добровольців.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!