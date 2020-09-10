ООН попросила країни дати $35 млрд на розробку вакцин від COVID-19

ООН закликала міжнародне співтовариство виділити $35 млрд, щоб прискорити розробку тестів і вакцин від коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє Reuters, генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш заявив, що як мінімум $15 млрд потрібно зібрати протягом трьох наступних місяців.

"Інакше ми втратимо можливість для просування досліджень, збільшення виробництва і початку поставок нових тестів і ліків від COVID-19", – зазначив він на нараді під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Нарада була присвячена ініціативи ВООЗ під назвою Act Accelerator. Вона спрямована на те, щоб прискорити дослідження, пов'язані з коронавірусом, будь то вдосконалення тестів або розробка вакцин.

На даний момент проект отримав близько $3 млрд, які були необхідні для його запуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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