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20 жовтня • оновлено в 19:58
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"Окупанти!" Російським акторам влаштували "теплий" прийом у Грузії

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У місті Кутаїсі (Грузія) місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти гастролей московського театру "Біля Нікітських воріт".

Як повідомляє грузинський "Перший канал", актори "Театру імені Месхишвілі" в Кутаїсі, де виступатимуть артисти з Москви, роздавали глядачам листівки з написом "Росія - окупант" і розклеювали відповідні стікери.

Біля будівлі зібрався натовп протестувальників, які вигукували антиросійські гасла. Протестувальники показали адміністрації театру і московській театральній трупі "червоні картки".

"Окупанти!" Російським акторам влаштували "теплий" прийом у Грузії

1tv.ge

"Для нас візит московського театру неприйнятний, коли в ці хвилини в селі Атоці Росія викрадає грузинську землю", - заявив "Першому каналу" Грузії один з організаторів акції Ніка Деїсадзе.

"Російська окупація, яка триває сьогодні, є неприйнятною. На цьому тлі ми вважаємо неправильним візит московського театру. Тому ми нагадали глядачам, що Росія окупувала 20% нашої території", - додала актриса Інга Какіашвілі.

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Відзначимо, що 19 жовтня МЗС Грузії висловив протест Росії у зв'язку з тим, що в районі села Атоці на кордоні з Південною Осетією відновилося будівництво загороджувальних споруд. Тбілісі назвав це навмисною провокацією Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні у Тбілісі пройшли масові протести, які переросли в сутички з поліцією. Причиною народного обурення став візит делегації російських політиків у парламент Грузії.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Грузія Кутаїсі
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Великая толпа-и двух десятков долбо...ов не наберётся.Что же,грызуны по примеру шароварников и килькоедов стреляют в свои конечности.Ждём контрольного выстрела,по примеру 08.08.08.Только в Гори российские танки уже,надеюсь,не остановятся.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Правильно! Надо на Абхеджакову ходить, и не париться! Когда там у неё гастроль?
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Куни Чан
Куни Чан
Самое смешное это падение ВВП вот из за таких кормящихся западом грантоедов, продолжайте дело западной экспансии, далеко уйдете :)))
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