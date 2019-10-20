"Окупанти!" Російським акторам влаштували "теплий" прийом у Грузії

У місті Кутаїсі (Грузія) місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти гастролей московського театру "Біля Нікітських воріт".

Як повідомляє грузинський "Перший канал", актори "Театру імені Месхишвілі" в Кутаїсі, де виступатимуть артисти з Москви, роздавали глядачам листівки з написом "Росія - окупант" і розклеювали відповідні стікери.

Біля будівлі зібрався натовп протестувальників, які вигукували антиросійські гасла. Протестувальники показали адміністрації театру і московській театральній трупі "червоні картки".

1tv.ge

"Для нас візит московського театру неприйнятний, коли в ці хвилини в селі Атоці Росія викрадає грузинську землю", - заявив "Першому каналу" Грузії один з організаторів акції Ніка Деїсадзе.

"Російська окупація, яка триває сьогодні, є неприйнятною. На цьому тлі ми вважаємо неправильним візит московського театру. Тому ми нагадали глядачам, що Росія окупувала 20% нашої території", - додала актриса Інга Какіашвілі.

Відзначимо, що 19 жовтня МЗС Грузії висловив протест Росії у зв'язку з тим, що в районі села Атоці на кордоні з Південною Осетією відновилося будівництво загороджувальних споруд. Тбілісі назвав це навмисною провокацією Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні у Тбілісі пройшли масові протести, які переросли в сутички з поліцією. Причиною народного обурення став візит делегації російських політиків у парламент Грузії.

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