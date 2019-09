Оголосять імпічмент? Скандал навколо Трампа і Зеленського отримав різкий поворот

Імпічмент президента США Дональда Трампа може стати єдиним виходом із ситуації в разі підтвердження його тиску на главу України Володимира Зеленського.

Таку заяву в інтерв'ю CNN зробив глава комітету з розвідки палати представників Адам Шифф (Демократична партія).

Він сказав, що до цього не був прихильником відставки американського лідера (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якщо президент, по суті, стримує військову допомогу і водночас намагається погрозами примусити іноземного лідера зробити щось незаконне, очорнити його опонента в президентській кампанії, тоді це [імпічмент] може бути єдиним засобом", – сказав Шифф.

Відзначимо, згідно із соціологічними даними Fox, нинішній американський президент може програти на виборах у 2020 році.

Так, 45% американців схвалюють діяльність Трампа (за опитуванням Reuters 43%), 55% – не схвалюють.

38% готові підтримати Трампа на виборах, 52% – Джо Байдена. За даними Survey, підтримка Трампа становить 41%, Байдена – 49%.

