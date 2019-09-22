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22 вересня • оновлено в 21:13
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Оголосять імпічмент? Скандал навколо Трампа і Зеленського отримав різкий поворот

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Імпічмент президента США Дональда Трампа може стати єдиним виходом із ситуації в разі підтвердження його тиску на главу України Володимира Зеленського.

Таку заяву в інтерв'ю CNN зробив глава комітету з розвідки палати представників Адам Шифф (Демократична партія).

Він сказав, що до цього не був прихильником відставки американського лідера (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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"Якщо президент, по суті, стримує військову допомогу і водночас намагається погрозами примусити іноземного лідера зробити щось незаконне, очорнити його опонента в президентській кампанії, тоді це [імпічмент] може бути єдиним засобом", – сказав Шифф.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Колаж

Відзначимо, згідно із соціологічними даними Fox, нинішній американський президент може програти на виборах у 2020 році.

Так, 45% американців схвалюють діяльність Трампа (за опитуванням Reuters 43%), 55% – не схвалюють.

38% готові підтримати Трампа на виборах, 52% – Джо Байдена. За даними Survey, підтримка Трампа становить 41%, Байдена – 49%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Джо Байден
Місце
США
Теги
політика скандали Імпічмент президента
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Petrov Valery
Petrov Valery
Вау. У Зеленского появился шанс подлизнуть демократам и сковырнуть Трампа! Но если вдруг Трампов выиграет следующие выборы, песец котёнку?..
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