''Оголосити режим НС'': Трамп зробив тривожну заяву про ''шатдаун''

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення режиму надзвичайного стану, щоб у найкоротші терміни побудувати на американському кордоні з Мексикою стіну.
Як розповів лідер держави, йому не потрібно буде схвалення Конгресу, хоча є ймовірність, що з Верхньою палатою парламенту йому вдасться домовитися.
"Я можу зробити це, якщо захочу. Ми можемо оголосити режим НС заради безпеки нашої країни, ми можемо зробити це. Я ще не робив цього, але я можу", — пригрозив Трамп, відповідаючи на питання журналістів.
Американський лідер не думає, що "шатдаун" триватиме довго,хоча допустив можливе закриття уряду на місяці або роки.
"Сподіваюся, це не триватиме довше декількох днів. Це дійсно можна вирішити дуже швидко", – наголосив він, пояснивши, що республіканці "відчувають сильну необхідність мати безпечну країну, мати кордон, який має сенс".
Президент США переконаний, що тисячі людей, які припинили працювати, також хочуть, щоб стіна з Мексикою була побудована.
WATCH: President Trump says he is considering declaring a national emergency as a potential attempt to circumvent Congress for border wall funding. pic.twitter.com/7CYDuBS2pn- NBC News (@NBCNews) 4 січня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 серпня 2018 року було оголошено про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Трамп підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру". Його довжина повинна була скласти більше 3 тис. км уздовж кордону США з Мексикою.
У липні 2018 року Трамп пригрозив, що припинить роботу федерального уряду, якщо Демократична партія не проголосує за законопроект про охорону охорони кордонів.
22 грудня 2018 Конгрес США не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).
4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти про фінансування уряду.