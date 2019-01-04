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''Оголосити режим НС'': Трамп зробив тривожну заяву про ''шатдаун''

2.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення режиму надзвичайного стану, щоб у найкоротші терміни побудувати на американському кордоні з Мексикою стіну.

Як розповів лідер держави, йому не потрібно буде схвалення Конгресу, хоча є ймовірність, що з Верхньою палатою парламенту йому вдасться домовитися.

"Я можу зробити це, якщо захочу. Ми можемо оголосити режим НС заради безпеки нашої країни, ми можемо зробити це. Я ще не робив цього, але я можу", — пригрозив Трамп, відповідаючи на питання журналістів.

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Американський лідер не думає, що "шатдаун" триватиме довго,хоча допустив можливе закриття уряду на місяці або роки.

"Сподіваюся, це не триватиме довше декількох днів. Це дійсно можна вирішити дуже швидко", – наголосив він, пояснивши, що республіканці "відчувають сильну необхідність мати безпечну країну, мати кордон, який має сенс".

Президент США переконаний, що тисячі людей, які припинили працювати, також хочуть, щоб стіна з Мексикою була побудована.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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минин евген
минин евген
у кацапья так сложилось, нихуя не выращивали, нихуя не создавали, животные были паразитом. в самом начале московия захватывала земли и платила дань монголам, затем в совке жила за счет остальных республик, сейчас мультики рисуют о надувном оружии. теперь кацапьё паразитует на своем необразованном стаде. кацапьё вы нихуя не можете кроме подлян, вы нищие, вы конченные, смиритесь быдло и возможно вас кто-то покормит. каждая из республик могла прекрасно жить без росиси - вы, животные не можете жить без остальных.
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rercjd Micha
rercjd Micha
А чего ОБОЗ так растревожился? Об Украине забудут?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, дебилоидко! давай поставим точки над i! еще раз: я гражданин Украины, ты какой-то хер с бугра, обиженный всем миром!
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минин евген
минин евген
Петренко Амадеус, извини моя немытая шлюха, нет времени, нужно в рот ебать твою маму и твою папу. я тебе потом перешлю сметану за сдачу позиций.
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