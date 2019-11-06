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6 листопада • оновлено в 22:33
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В аеропорту Амстердама НП через захоплення заручників: перші фото і відео

17.6т Читати матеріал російською

У середу, 6 листопада, в аеропорту "Схіпхол" в Амстердамі (Нідерланди) було оголошено надзвичайну ситуацію нібито через захоплення літака авіакомпанії AirEuropa рейсом у Мадрид.

Про це повідомляє місцеве видання Rtlnieuws (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Термінал D повністю закрили для пасажирів. На місце події прибули підрозділи спецназу.

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В аеропорту Амстердама захопили літак

В аеропорту Амстердама захопили літак

Rtlnieuws

З'явилася інформація про людину з ножем, яка нібито погрожував викрасти літак. За іншими даними нападників було кілька. Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час посадки командир літака подав сигнал тривоги і посадка була припинена. На борт встигли піднятися 27 пасажирів.

Стало відомо, що всі вони успішно покинули лайнер разом з екіпажем.

Ситуації була присвоєна третя ступінь небезпеки, яка означає "потенційну загрозу благополуччю населення в межах одного муніципалітету".

В аеропорту Амстердама захопили літак

В аеропорту Амстердама захопили літак

Twitter Traumaheli-MMT.nl

Незабаром авіакомпанія AirEuropa оприлюднила офіційну заяву щодо інциденту. Як виявилося, це була просто випадковість.

"Хибна тривога. На рейсі АмстердамМадрид у другій половині дня помилково спрацювало попередження, що запускає протоколи про викрадання людей в аеропорту. Нічого не трапилося, всі пасажири прекрасно чекають, щоб вилетіти найближчим часом. Ми шкодуємо", – сказано в заяві.

В аеропорту Амстердама НП через захоплення заручників

Скріншот

В аеропорту Амстердама захопили літак

В аеропорту Амстердама захопили літак

Twitter Kat Wolseley

В аеропорту Амстердама захопили літак

В аеропорту Амстердама захопили літак

Twitter Kat Wolseley

В аеропорту Амстердама захопили літак

В аеропорту Амстердама захопили літак

Instagram behindthenewsonli

В аеропорту Амстердама захопили літак

В аеропорту Амстердама захопили літак

CNN

В аеропорту Амстердама захопили літак

В аеропорту Амстердама захопили літак

Twitter Daniel Milligan

В аеропорту Амстердама захопили літак

В аеропорту Амстердама захопили літак

Twitter Kat Wolseley

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий захопив літак, який здійснював переліт із Дакки в Дубай (Арабські Емірати).

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Місце
Нідерланди Амстердам
Тег
літак
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Как все таки завидуют белые американцы, европейцы что на Украине и в России практически нет негров! В том числе Ротшильды и Рокфеллеры какими бы богатыми не были - только благодаря Путину пока еще не могут направить толпы беженцев в наши страны!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Безвиз в действии
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Моторола Жив
Моторола Жив
Это видать наци из "Азова" работают...
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