В аеропорту Амстердама НП через захоплення заручників: перші фото і відео

У середу, 6 листопада, в аеропорту "Схіпхол" в Амстердамі (Нідерланди) було оголошено надзвичайну ситуацію нібито через захоплення літака авіакомпанії AirEuropa рейсом у Мадрид.

Про це повідомляє місцеве видання Rtlnieuws.

Термінал D повністю закрили для пасажирів. На місце події прибули підрозділи спецназу.

З'явилася інформація про людину з ножем, яка нібито погрожував викрасти літак. За іншими даними нападників було кілька. Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час посадки командир літака подав сигнал тривоги і посадка була припинена. На борт встигли піднятися 27 пасажирів.

Стало відомо, що всі вони успішно покинули лайнер разом з екіпажем.

Ситуації була присвоєна третя ступінь небезпеки, яка означає "потенційну загрозу благополуччю населення в межах одного муніципалітету".

Незабаром авіакомпанія AirEuropa оприлюднила офіційну заяву щодо інциденту. Як виявилося, це була просто випадковість.

"Хибна тривога. На рейсі Амстердам – Мадрид у другій половині дня помилково спрацювало попередження, що запускає протоколи про викрадання людей в аеропорту. Нічого не трапилося, всі пасажири прекрасно чекають, щоб вилетіти найближчим часом. Ми шкодуємо", – сказано в заяві.

🇳🇱🚨 — DEVELOPING: Parts of the Schiphol Airport in Amsterdam is on lockdown after 'suspicious incident' on plane. Unconfirmed reports of hijacking with hostages. — Details To Follow Right Here On @TheBelaaz.



(Photos Via NF) pic.twitter.com/9XVsPYLvjB