За революцію в астрономії: оголошені лауреати Нобелівської премії в галузі фізики

Лауреатами Нобелівської премії 2019 року з фізики стали Джеймс Піболс, Мішель Майор і Дідьє Кело. Їх нагородили за дослідження в астронімії та астрофізиці, а також відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу.

Переможців назвали 8 жовтня в Швеції. За традицією, їхні імена і коротку біографію зачитав генеральний секретар Нобелівського комітету Горан Ханссон, йдеться на офіційній сторінці премії в Twitter.

Джеймс Піболс більше 20 років досліджував космос і нашу Сонячну систему зокрема.

"Його теоретична основа, розроблена за два десятиліття, є фундаментом нашого сучасного розуміння історії Всесвіту, від Великого вибуху до наших днів", – зазначив Ханссон.

Мішель Майор і Дідьє Кело займалися вивченням Чумацького шляху, а в 1995 році зробили перше відкриття планети поза Сонячною системою – екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу, 51 Пегаса.

"Їхнє відкриття стало початком революції в астрономії, і з тих пір в Чумацькому Шляху було знайдено більше 4000 екзопланет", – повідомили в нобелівському комітеті.

