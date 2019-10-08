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8 жовтня • оновлено в 13:30
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За революцію в астрономії: оголошені лауреати Нобелівської премії в галузі фізики

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Лауреатами Нобелівської премії 2019 року з фізики стали Джеймс Піболс, Мішель Майор і Дідьє Кело. Їх нагородили за дослідження в астронімії та астрофізиці, а також відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу.

Переможців назвали 8 жовтня в Швеції. За традицією, їхні імена і коротку біографію зачитав генеральний секретар Нобелівського комітету Горан Ханссон, йдеться на офіційній сторінці премії в Twitter.

Оголошено лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики
Новини
Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження лазерів
Оголошення традиційно пройшло у Швеції

Оголошення традиційно пройшло у Швеції

Скріншот

Джеймс Піболс більше 20 років досліджував космос і нашу Сонячну систему зокрема.

"Його теоретична основа, розроблена за два десятиліття, є фундаментом нашого сучасного розуміння історії Всесвіту, від Великого вибуху до наших днів", – зазначив Ханссон.

Мішель Майор і Дідьє Кело займалися вивченням Чумацького шляху, а в 1995 році зробили перше відкриття планети поза Сонячною системою – екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу, 51 Пегаса.

"Їхнє відкриття стало початком революції в астрономії, і з тих пір в Чумацькому Шляху було знайдено більше 4000 екзопланет", – повідомили в нобелівському комітеті.

Премію присудили за відкриття у астрономії та астрофізиці

Премію присудили за відкриття у астрономії та астрофізиці

Nobel prize

Як писав OBOZREVATEL, Нобелівську премію 2019 року за фізіологю і медицину отримали троє вчених за відкриття того, як живі клітини реагують на кисень.

Вчені визначили молекулярний механізм, який регулює активність генів у відповідь на різні рівні кисню.

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Тема
Нобелівська премія
Місце
Швеція
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