Один збив, а інший переїхав: в Польщі під поїздом трагічно загинула мати з дітьми

У Польщі на нерегульованому залізничному переїзді в результаті наїзду двох поїздів загинули жінка і двоє її дітей.

Як передає "Резонанс", трагедія сталася в Куявсько-Поморському воєводстві, в населеному пункті Валентинув. 31-річна мати з 8-літніми дітьми переїжджали переїзд на велосипедах.

"За попередніми висновками, велосипедистку з двома дітьми збив потяг, а потім прибув другий поїзд з протилежного боку, і, швидше за все, наїхав на них", - розповіли в поліції.

Обидва машиніста були тверезими. Залізнична комісія розслідує обставини НП.

Матір з дітьми збив потяг скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Польщі під Вроцлавом на одній з фабрик концерну LG в результаті аварії загинув 28-річний українець.

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