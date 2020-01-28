Образили весь китайський народ! Данська газета спровокувала міжнародний скандал через коронавірус

У Данії відома газета проілюструвала один із матеріалів про новий тип коронавірусу карикатурою з прапором КНР, на якому замість зірок зображені віруси.

Посольство Китаю негайно зажадало вибачень, однак ні автор зображення, ні редактор видання не бачать для цього підстав. Про це повідомляє Jyllands-Posten, яка й спровокувала інцидент на міжнародному рівні.

За словами представництва КНР, публікація газети ображає Китай і почуття всього китайського народу.

У Данії газета потрапила в скандал через карикатуру про коронавірус

У пресрелізі посольства наголосили, що нинішній спалах нового коронавірусу забрав життя 81 людини у Китаї. Однак, у той час як уряд країни і її громадяни роблять все для боротьби з цією незвичайною і невідкладною загрозою для здоров'я, а міжнародна спільнота проявила до них велику симпатію і підтримку, – Jyllands-Posten опублікувала образливий "сатиричний малюнок".

"Без будь-якого співчуття або співчуття газета вийшла за межі нижньої межі цивілізованого суспільства і етичних меж свободи вираження, й натрапила на людську совість. Ми висловлюємо наше сильне обурення і вимагаємо, щоб Jyllands-Posten і автор публічно вибачилися перед китайським народом за свою помилку", – йдеться у заяві.

Карикатура Нільса Бо Бойсена jyllands-posten.dk

Зі свого боку автор карикатури Нільс Бо Бойсен коментувати інцидент відмовився. А редактор газети Джейкоб Нібро заявив, що вибачатися тут немає за що, оскільки ілюстрацію не створювали для образи китайців.

"Цей малюнок, на відміну від багатьох інших сатиричних малюнків, показує ситуацію в світі прямо зараз", – констатував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що паніка в Україні через новий коронавірус nCoV невиправдана, оскільки хвороба не може передатися великій кількості людей: вона приблизно в 9 разів не така заразна, як кір.

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