"Обміняти Україну на Венесуелу": у США розкрили план Путіна

Росія готова припинити втручання в справи Венесуели в обмін на збереження "волі дій" в Україні.

Про це Кремль намагається домовитися з Вашингтоном, заявив дослідник американського центру Foreign Policy Council Стівен Бланк в матеріалі The Hill.

"Тепер, вважають росіяни, коли слідство спецпрокурора США Роберта Мюллера довело відсутність змови між передвиборчою кампанією Трампа і Росією, президент США має можливість для поліпшення відносин з Росією", - пише Бланк.

При цьому він різко розкритикував можливу угоду, нагадавши, що РФ пішла на найбільш відверту агресію в Україні з часів вторгнення Саддама Хусейна до Кувейту.

Бланк додав, що якщо Україна буде зруйнована, то це не тільки зашкодить довірі США в Європі, але і допоможе Росії ламати демократію Заходу.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський висловився про сигналі з боку Кремля про готовність припинити війну на Донбасі.

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