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"Обміняти Україну на Венесуелу": у США розкрили план Путіна

5.9тЧитати матеріал російською

Росія готова припинити втручання в справи Венесуели в обмін на збереження "волі дій" в Україні.

Про це Кремль намагається домовитися з Вашингтоном, заявив дослідник американського центру Foreign Policy Council Стівен Бланк в матеріалі The Hill.

"Тепер, вважають росіяни, коли слідство спецпрокурора США Роберта Мюллера довело відсутність змови між передвиборчою кампанією Трампа і Росією, президент США має можливість для поліпшення відносин з Росією", - пише Бланк.

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При цьому він різко розкритикував можливу угоду, нагадавши, що РФ пішла на найбільш відверту агресію в Україні з часів вторгнення Саддама Хусейна до Кувейту.

Бланк додав, що якщо Україна буде зруйнована, то це не тільки зашкодить довірі США в Європі, але і допоможе Росії ламати демократію Заходу.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський висловився про сигналі з боку Кремля про готовність припинити війну на Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
США
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры вы дебилы дальше гадайте))) свинорылы с каждым днем тупеют)))
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Golan Sim
Golan Sim
Я думаю, что подобный "размен" совершенно не выгоден Кремлю. Венесуэла нефтяная держава и находится рядом с Пиндостаном, а наша Украина уже давно не представляет из себя ценности - Донбасс разрушен, промышленность убита, четверть населения на заработках, а сама страна Украина вся в долгах.. мистер бланк уже давно подсел на белый порошок.. ))
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Зеленский как президент Скокляндии-это просто праздник какой то!Ему ещё из российского бюджета надо зарплату давать.Браво,Лягушонок!
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