Обмін в'язнями: у Росії пояснили, чому затягується процес

Для майбутнього обміну полоненими між Україною і Росією необхідно оформити документи.

Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, зазначивши, що переговори між владами країн тривають, передає РИА "Новости".

"Між РФ і Україною відбуваються переговори про обмін в'язнями, але ще належить оформити документи", – повідомила вона.

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При цьому Москалькова не повідомив, які саме документи оформлюються для обміну в'язнями.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат росіян в Україні Валентин Рибін повідомив, що 2 вересня не відбудеться обмін полоненими між Україною і Росією.

Нагадаємо, що між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.

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