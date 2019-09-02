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2 вересня • оновлено в 14:29
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Обмін в'язнями: у Росії пояснили, чому затягується процес

2.6т Читати матеріал російською

Для майбутнього обміну полоненими між Україною і Росією необхідно оформити документи.

Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, зазначивши, що переговори між владами країн тривають, передає РИА "Новости".

"Між РФ і Україною відбуваються переговори про обмін в'язнями, але ще належить оформити документи", – повідомила вона.

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При цьому Москалькова не повідомив, які саме документи оформлюються для обміну в'язнями.

Полонені українці в Росії

Полонені українці в Росії

Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат росіян в Україні Валентин Рибін повідомив, що 2 вересня не відбудеться обмін полоненими між Україною і Росією.

Нагадаємо, що між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Тетяна Москалькова
Місце
Росія
Тег
військовополонені
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Скорей бы мокряков отпустили. Хочется поржать, когда им Президент Украины звёзды хероев вручать будут за отвагу
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так в бывшем городе херое Киеве уже бекали мекали, что уже все в Киеве!?!)
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Лоханеться Україна якщо до списків будуть включені моряки та колишній "командир ППО" Сніжного Володимир Цемах
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