Область выпадения обломков разбившегося под Тегераном самолета с высоты птичьего полета (направление полета самолета - к нам).

Обращает на себя внимание два момента:

1. Отсутствия ярко выраженного кратера или борозды на грунте. С учетом отсутствия крупных фрагментов конструкции самолета это свидетельствует об очень мощном взрыве уже в самом начале касания земли (корпус даже не успел углубиться в землю) - по всей видимости, из-за детонации топлива (и/или его паров) в топливных баках, т.е. в кессоне крыла. Обратите внимание, что есть пролом в ближайшем к нам заборе, но его нет в предыдущем - т.е. удар самолета о землю был не по касательной, а со значительным углом (не менее 20-25 градусов), при этом взрыв разорвал самолет в клочья. Если считать местом падения пролом в заборе, то группа людей вдалеке, за и перед уцелевшим забором (и выпавшие там обломки), свидетельствуют, что самолет начал разваливаться (от него стали отваливаться фрагменты конструкции) непосредственно перед ударом о землю.

2. Конечная траектория движения (это полетом уже не назовешь) самолета была в направлении аэропорта (на фото - он у нас за спиной), но перпендикулярно взлетно-посадочной полосе. Это значит, что управляемого никакого захода на посадку не было, и вряд ли экипаж был в состоянии "отвести самолет от жилых домов". Как я сказал ранее, на конечном участке траектории самолет уже вряд ли бы управляем. Хотя, возможно, была попытка просто посадить самолет на ровную поверхность (по аналогии с "посадкой в кукурузу"), которую экипаж видел без каких-либо ориентиров (это окраина, поля и огороды без ночного освещения).

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