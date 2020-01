"Обдурили весь світ!" Нетаньяху засудив Іран за збитий літак МАУ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засудив Іран за збитий український Boeing МАУ і звинуватив країну в брехні про трагедію.

Під час засідання уряду 12 січня він також зазначив, що Іран пригнічує свій народ і концентрує тероризм на всьому Близькому Сході. Відео його виступу з'явилося на офіційній сторінці у Twitter Нетаньяху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це призвело до загибелі 176 безвинних людей і обдурило міжнародне співтовариство. Я буду продовжувати вести безкомпромісну боротьбу проти закріплення Ірану на півночі Ізраїлю і проти його спроб досягти ядерного потенціалу. Ми висловлюємо співчуття сім'ям загиблих", – сказав ізраїльський прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що загиблі в катастрофі люди стали жертвами "обману і халатності Ірану", який вчинив не як цивілізована країна.

"Іран збрехав. Так само, як вони брехали про свою секретну ядерну програму, вони зараз брешуть про український літак. Від самого початку вони знали, що це вони збили його. Вони знали, що він був збитий ненавмисно, але збрехали вони навмисно. Вони обдурили весь світ. Це повністю суперечить тому, як повинна діяти цивілізована країна, і ми висловлюємо співчуття жертвам обману і халатності Ірану", – обурився Нетаньяху.

Крім того, за інформацією канцелярії Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю закликав Великобританію, Німеччину і Францію приєднатися до санкційного тиску на Іран. Він схвалив такий крок з боку США.

"Я вітаю введення президентом США Дональдом Трампом нових дуже жорстких санкцій щодо цього режиму. Повинен сказати, що це було зроблено і у зв'язку з рішенням Ірану прискорити процес збагачення урану. Я закликаю Великобританію, Францію і Німеччину приєднатися до зусиль США", – сказав Нетаньяху, запевнивши, що Ізраїль не дозволить Ірану розробити ядерну зброю.

This is completely contrary to how a civilized country should act and we send our condolences to the victims of Iran's deception and negligence.