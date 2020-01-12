"Обдурили весь світ!" Нетаньяху засудив Іран за збитий літак МАУ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засудив Іран за збитий український Boeing МАУ і звинуватив країну в брехні про трагедію.
Під час засідання уряду 12 січня він також зазначив, що Іран пригнічує свій народ і концентрує тероризм на всьому Близькому Сході. Відео його виступу з'явилося на офіційній сторінці у Twitter Нетаньяху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Це призвело до загибелі 176 безвинних людей і обдурило міжнародне співтовариство. Я буду продовжувати вести безкомпромісну боротьбу проти закріплення Ірану на півночі Ізраїлю і проти його спроб досягти ядерного потенціалу. Ми висловлюємо співчуття сім'ям загиблих", – сказав ізраїльський прем'єр-міністр.
Він також зазначив, що загиблі в катастрофі люди стали жертвами "обману і халатності Ірану", який вчинив не як цивілізована країна.
"Іран збрехав. Так само, як вони брехали про свою секретну ядерну програму, вони зараз брешуть про український літак. Від самого початку вони знали, що це вони збили його. Вони знали, що він був збитий ненавмисно, але збрехали вони навмисно. Вони обдурили весь світ. Це повністю суперечить тому, як повинна діяти цивілізована країна, і ми висловлюємо співчуття жертвам обману і халатності Ірану", – обурився Нетаньяху.
Біньямін Нетаньяху
Скріншот відео
Крім того, за інформацією канцелярії Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю закликав Великобританію, Німеччину і Францію приєднатися до санкційного тиску на Іран. Він схвалив такий крок з боку США.
"Я вітаю введення президентом США Дональдом Трампом нових дуже жорстких санкцій щодо цього режиму. Повинен сказати, що це було зроблено і у зв'язку з рішенням Ірану прискорити процес збагачення урану. Я закликаю Великобританію, Францію і Німеччину приєднатися до зусиль США", – сказав Нетаньяху, запевнивши, що Ізраїль не дозволить Ірану розробити ядерну зброю.
איראן מדכאת את עמה ומרכזת את הטרור בכל המזרח התיכון. היא גרמה למותם של 176 אנשים חפים מפשע ושיקרה לקהילה הבינלאומית.- Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 12, 2020
אני אמשיך להוביל מאבק ללא פשרות נגד התבססותה של איראן בצפון ישראל ונגד הניסיונות שלה להשיג יכולות גרעיניות.
אנחנו שולחים תנחומים למשפחות הנספים. pic.twitter.com/CQMAIcuH8C
This is completely contrary to how a civilized country should act and we send our condolences to the victims of Iran's deception and negligence.- PM of Israel (@IsraeliPM) January 12, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 січня США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.
Вони торкнуться вісьмох людей з вищого керівництва Ірану. Також заходи торкнуться текстильного, гірничодобувного і сталеливарного сектора економіки. Всього – 17 компаній Ірану.
Нагадаємо, 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ.
За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.
На вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду. Вони скандували "Смерть брехунам".
Спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих в збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їхніх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.
А на закритому засіданні парламенту Ірану висловили підтримку КВІР. Депутати заявили, що катастрофа МАУ є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про "самопожертву КВІР".
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