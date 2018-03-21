15 марта 2018 года организация с мало кому в России известным названием US-CERT опубликовала отчёт — скучный многостраничный документ с массой технических подробностей. В связи с "выборами" эта новость осталась почти незамеченной, хотя она несопоставимо важнее ритуальных танцев вокруг избирательных урн или скандала с отравлением экс-шпиона Скрипаля.

Сухим языком фактов этот отчёт говорит о том, что мы ввязались в очередную войну. Эта война уже началась, и театр военных действий располагается не в какой-то далёкой арабской стране или на дальних рубежах, а прямо здесь — в городах России. И вы сейчас — просто заложник, судьба которого зависит от безрассудства одной и милосердия другой из сторон этого конфликта.

Начну с предыстории: в начале 2000 Конгресс США создал Federal Computer Incident Response Center — организацию, призванную защищать сети и критичную гражданскую инфраструктуру (промышленность, электростанции, системы водоснабжения и т.д.) от киберугроз. В 2002 году эта организация вошла в состав созданного Department of Homeland Security (DHS), а в 2003 была переименована в US-CERT. В общем, US-CERT — это авторитетный орган правительства США, на который возложена миссия по обеспечению кибербезопасности страны.

Официальный отчёт этой организации от 15 марта 2018 года называется так: Russian Government Cyber Activity Targeting Energy and Other Critical Infrastructure Sectors (Кибер-деятельность правительства России нацеленная на энергетику и другие секторы критической инфраструктуры, https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-074A).

Если опустить технические детали, это совместное расследование ФБР и DHS утверждает несколько крайне важных вещей: по крайней мере с марта 2016 года специалисты, контролируемые российским правительством, планомерно и целенаправленно пытались получить доступ к управлению гражданскими объектами США в энергетических, ядерных, водных, авиационных и других критически важных (опасных) секторах производства.

Новини Потенциальное российское сопротивление

Вдумайтесь: это не военные объекты, и там нет никакой информации, имеющей ценность для разведки. Единственное, для чего может понадобиться контроль над такими объектами, это терроризм. Достаточно просто отключить в мегаполисе электричество на несколько часов, чтобы создать хаос, а авария на ядерной электростанции или большом химзаводе — это уже бедствие национального масштаба.

А теперь представьте себе, что вы почувствуете, узнав, например, что хакеры ИГИЛ получили контроль над Ленинградской АЭС в 35 км от Петербурга, над московским метрополитеном, над половиной ТЭЦ страны, а так же над всеми крупными НПЗ, многие из которых находятся в городах? Ну как, вам понравилось? Уверен, что американцы тоже в полном восторге, особенно с учётом ещё не угасшей памяти о 9/11/11 и личных особенностей друга-Трампа.

Вот только американцы — не хакеры ИГИЛ. Оглядитесь вокруг. Всё высокотехнологичное оборудование, которым мы пользуемся, создано американцами или их союзниками по НАТО, а затем произведено в Китае. Сетевое оборудование, операционные системы, прикладное ПО, компьютеры, контроллеры станков с ЧПУ, 63% газовых турбин на наших электростанциях — это всё сделано либо непосредственно ими, либо с их участием.

И если, не дай боже, какой-нибудь хакер из подвалов ФСБ нажмёт не на ту кнопку и в США что-то бахнет, то РФ мгновенно, как по мановению волшебной палочки, перенесётся в каменный век. Перестанет работать оборудование на заводах, ваши банковские карточки превратятся в бесполезные кусочки цветного пластика, прекратят работу госслужбы, отключатся интернет-магазины, замолкнут мобильники, остановятся электростанции и ваш дом станет просто пещерой без света, тепла и воды.

Я не хочу обсуждать моральную сторону вопроса — готовить атаки на гражданскую инфраструктуру могут только ублюдки (те же самые, кстати, что додумались до ядерной торпеды, угрожающей прибрежным городам). Я просто хочу понять: о чём вы, КГБшные паскуды, думали, прежде чем лезть со своим свиным рылом в калашный ряд?

Что наши крутые хакеры, которые смогли чему-то научиться не благодаря, а вопреки на десятилетия отставшей от мира отечественной системе образования, смогут на равных соперничать с США? Что ваши истошные вопли "это не мы, нас там не было, это провокация" тронут хоть кого-то, кроме обдолбавшихся боярышником жертв Киселёв-ТВ? Что друг-Трамп постесняется выдать России в ответ таких п*здюлей, что даже у видавшего виды Ким Чен Ына будут трястись от ужаса пухлые щёчки? Что ржавая советская ядерная дубина пугает тех, на чьей территории живут ваши дети, стоят ваши дома и хранятся украденные из РФ миллиарды?

Нет. Вы думали и продолжаете думать, что народу, половина которого в 21 веке всё ещё справляет нужду в дырку в полу и греется у дровяной печки, нужен внешний враг, чтобы сплотиться вокруг вождя. И чем более жёсткий ответ вы получите от Запада, тем проще будет свалить на него все проблемы в экономике, тем легче будет называть "предателями" всех, кто задаёт неудобные вопросы, тем сильнее можно будет закручивать гайки, тем дольше можно будет оставаться у власти, высасывая из страны все оставшиеся соки. Вот и всё..