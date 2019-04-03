Нур-Султана замало: глава Казахстану задумав ще одну історичну зміну

Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ініціював перехід казахської мови на латиницю.

За його словами, ця зміна стане важливим етапом духовної модернізації, передає "Sputnik Казахстан". "Вибір алфавіту — це не тільки вибір шаблону написання. Сьогодні Казахстан не відстає від велінь часу: сусідні країни також вибрали латинську графіку, 90 відсотків інформації у світі публікується латиницею. Як відомо, хто володіє інформацією, у того розвиваються наука і технологія", — сказав він.

За його словами, низка громадських організацій і компаній уже використовують у своїй роботі латинську графіку. Перехід казахської мови на латиницю здійснюватиметься поетапно, вже встановлений графік, якого будуть чітко дотримуватися.

Касим-Жомарт Токаєв Sputnik Казахстан

Завершити цю реформу планують до 2025 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня 2019 року Токаєв підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.

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