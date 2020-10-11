Нову більш заразну мутацію COVID-19 запідозрили в Чилі

Через різкий сплеск COVID-19 в південній частині Чилі вчені почали дослідження мутації коронавірусу, яка могла до цього призвести.

Про це повідомило Reutrs. Лікарні в постраждалому регіоні переповнені.

Доктор Марсело Наваррете з Університету Магалланеса повідомив, що дослідники виявили "структурні зміни" в шипах на оболонці нового коронавірусу. Він сказав, що в даний час проводяться дослідження, щоб краще зрозуміти потенційну мутацію і її вплив на людей.

"Єдине, що ми знаємо на сьогоднішній день, – це те, що це збігається в часі і просторі з другою хвилею, яка досить інтенсивна в регіоні", – сказав Наваррете.

Чилійський регіон Магалланес є в основному віддаленою, посипаную льодовиками дикою місцевістю, засіяною невеликими містечками і регіональним центром Пунта-Аренас, де у вересні і жовтні після першої хвилі коронавірусу на початку цього року стався сплеск COVID-19.

Представники міністерства охорони здоров'я Чилі заявили, що почали евакуацію хворих жителів регіону до столиці держави Сантьяго.

Наваррете визнав, що подібні мутації спостерігалися і в інших місцях, але він сказав, що відносна ізоляція і суворий клімат знаменитого холодного регіону Магаллан, можливо, перебільшували його вплив.

"Деякі з цих змінних, такі як холод, вітер, пов'язані з більш високою швидкістю поширення в світі", – сказав Наваррете.

Вчені говорять, що мутації можуть зробити вірус більш заразним, але не обов'язково більш смертоносним. Крім того, це не зменшить ефективність потенційної вакцини.

На 11 жовтня в Чилі зафіксовано 481 371 випадок зараження коронавірусом COVID-19. Це становить 1,28% від загальної кількості заражених. В країні померли від коронавірусу 13 318 осіб, летальність становить 2.77%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Панамі вчені інституту здоров'я виявили нову мутацію коронавірусу A2 PAN, який викликає захворювання COVID-19.