Новий штам COVID-19 з Британії може принести більше смертей, ніж попередній – дослідження

Новий штам коронавірусу, який нещодавно знайшли у Великобританії, виявився більш небезпечним, ніж попередній. Як з'ясувалося, у 2021 році він може привести до великої кількості госпіталізацій та смертей.

Згідно з дослідженням учених із Центру математичного моделювання інфекційних захворювань Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, новий вірус має більш високу здатність передаватися.

Так, саме це і може викликати значне зростання захворюваності, а також кількість госпіталізацій і смертей від коронавірусу.

За словами вчених, зупинити поширення вірусу допоможе тільки закриття всіх освітніх установ.

Зазначимо, у зв'язку з появою у Великобританії нового штаму коронавірусу, низка країн Європи почала припиняти з нею авіасполучення. Зокрема, про це вже заявили Ізраїль, Нідерланди, Італія, Німеччина, Бельгія і Латвія. Ввести обмеження також готується Австрія і Франція. Пропонується також перервати інші види транспортного сполучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 16 грудня у Лондоні ввели третій, максимальний рівень карантинних обмежень через пандемію COVID-19. Мер столиці Садок Хан зазначив, що введення локдауну завдало б важчий удар по підприємцях і громадянах.