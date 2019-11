Нова хвиля протестів у Гонконзі: демонстранти підпалили метро. Фото і відео

У Гонконзі під час чергової акції протестів демонстранти підпалили деякі станції метро та інформаційне агентство "Сіньхуа".

Крім того, акт вандалізму був також спрямований проти деяких магазинів і підприємств, зкорема американської мережі кав'ярень Starbucks, передає Reuters (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Також демонстранти підпалили входи на станції метро, які неодноразово закривалися, щоб зупинити протестувальників.

Асоціації ЗМІ Гонконгу засудили вандалізм щодо китайського інформагентства "Сіньхуа" і закликали владу зупинити насильство.

Гонконг - підпалили метро і переходи twitter.com/ThomasasTheCat

У відповідь на дії мітингувальників поліція застосувала сльозогінний газ і водяні гармати, щоб розігнати демонстрацію. В результаті почалися зіткнення.

Гонконг – розтрощили "Сіньхуа" Фото: Ентоні Уоллес / AFP

A woman and her child pause to wait for another individual while entering the Wan Chai MTR subway station on November 2nd in #HongKong. The direction they are facing is Hennessy Road, a street where multiple tear gas rounds had already been deployed by #HongKongPolice pic.twitter.com/enL43qnVH1 - mattrodierphotos (@ mattrodierphot1) November 3, 2019

More violence breaks out in Hong Kong. pic.twitter.com/rUiTOqOLNo - Russian Market (@russian_market) November 3, 2019

Hong Kong police fired tear gas and water cannon as thousands of democracy protesters defied authorities in another unsanctioned march after Beijing vowed to tighten control over the restless city https://t.co/MaKsXo3aWX pic.twitter.com/dbSKUxGWTT - AFP news agency (@AFP) November 2, 2019

Hong Kong 's 22nd straight weekend of civil unrest began with clashes and chaos on both side of the harbour https://t.co/NDBJTWM387 pic.twitter.com/CGkvlFvRqL - SCMP News (@SCMPNews) November 3, 2019

He is a real Hongkonger, and he is one of us❣👍🙏🥰

Real #Hongkongers love Hong Kong; they build it up, not tear it down! #HongKongProtesters may NOT be real HK'ers; they do not represent us!



PS Was not the reporter at the end of the clip Richard Scotford? 🤔 pic.twitter.com/Vuvx8HPkBU - Gloria Dei (@XperiencedCynic) November 3, 2019

yay !! finally! this happens day 1 of any riot in america.

the idiots throwing petrol bombs at subway stations finally going to jail. #HongKong #HongKongProtests https://t.co/go9qTFMilX - sl (@skboz) November 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал