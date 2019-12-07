Меркель влаштує "рознос" Путіну в Парижі: озвучено проблемний нюанс

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у "нормандському форматі" може порушити тему вбивства в Берліні польового командира Зелімхана Хангошвілі.
Про це повідомляється в матеріалі "BBC News Україна". Відзначається, що Німеччина сподівається на прогрес у переговорах із РФ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але гучний злочин ускладнив відносини між країнами.
Головний прокурор Німеччини вважає, що, згідно з доказами, вбивство замовила або влада Росії, або керівництво Чечні.
Підозрюваний, який приїхав у країну з РФ незадовго до інциденту, знаходиться під вартою.
"Пані Меркель розповіла, що має намір обговорити це під час зустрічі з Володимиром Путіним, яка відбудеться в Парижі на наступному тижні. Дипломатів оголосили персонами нон грата на підставі відмови співпрацювати зі слідством, сказала вона", – відзначили журналісти.
"Під час майбутньої зустрічі з Путіним Меркель поставить йому незручні питання не вперше. Мало хто вірить, що він щось розповість про вбивство в берлінському парку", – сказано в статті.
Володимир Путін і Ангела Меркель
Як повідомляв OBOZREVATEL:
40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили в центрі Берліна 23 серпня. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив у голову, після чого швидко поїхав геть.
Розслідування злочину планує взяти на себе Федеральна прокуратура країни. Це означає, що німецькі слідчі органи офіційно підозрюють іноземні спецслужби в організації того, що сталося.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Росію за недостатню допомогу в розслідуванні вбивства Хангошвілі.
Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що цим злочином президент Володимир Путін "послав чорну мітку" німецькому керівництву.
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