Меркель влаштує "рознос" Путіну в Парижі: озвучено проблемний нюанс

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у "нормандському форматі" може порушити тему вбивства в Берліні польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це повідомляється в матеріалі "BBC News Україна". Відзначається, що Німеччина сподівається на прогрес у переговорах із РФ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але гучний злочин ускладнив відносини між країнами.

Головний прокурор Німеччини вважає, що, згідно з доказами, вбивство замовила або влада Росії, або керівництво Чечні.

Підозрюваний, який приїхав у країну з РФ незадовго до інциденту, знаходиться під вартою.

"Пані Меркель розповіла, що має намір обговорити це під час зустрічі з Володимиром Путіним, яка відбудеться в Парижі на наступному тижні. Дипломатів оголосили персонами нон грата на підставі відмови співпрацювати зі слідством, сказала вона", – відзначили журналісти.

"Під час майбутньої зустрічі з Путіним Меркель поставить йому незручні питання не вперше. Мало хто вірить, що він щось розповість про вбивство в берлінському парку", – сказано в статті.

Володимир Путін і Ангела Меркель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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