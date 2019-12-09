"Зради немає!" Аваков розкрив перші результати переговорів Путіна і Зеленського

Українська делегація оцінила переговори щодо ситуації на Донбасі на саміті в "нормандському форматі" на "4".

Зокрема своєю думкою в коментарі кореспонденту OBOZREVATEL поділився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який також прибув до Парижу з президентом Володимиром Зеленським (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Президент Зеленський – молодець, дуже правильно і жорстко тримає позицію. Зараз ще йдуть розмови, думаю, ви скоро почуєте про результати. Я ж не голуб миру", – сказав він у кулуарах.

Скріншот з відео

Поки йдуть переговори .. зал Єлисейського палацу чекає ..

Українська делегація тримає державницьку позицію! 🇺🇦 pic.twitter.com/jIrlvnFGW6 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що задоволений особистим спілкуванням із Зеленським.

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