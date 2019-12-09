Головна Новини
9 грудня • оновлено в 23:56
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Зради немає!" Аваков розкрив перші результати переговорів Путіна і Зеленського

22т
Читати матеріал російською

Українська делегація оцінила переговори щодо ситуації на Донбасі на саміті в "нормандському форматі" на "4".

Зокрема своєю думкою в коментарі кореспонденту OBOZREVATEL поділився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який також прибув до Парижу з президентом Володимиром Зеленським (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Президент Зеленський – молодець, дуже правильно і жорстко тримає позицію. Зараз ще йдуть розмови, думаю, ви скоро почуєте про результати. Я ж не голуб миру", – сказав він у кулуарах.

Новини
Переговори Зеленського з Путіним в "нормандському форматі": відео першої зустрічі

"Зради немає!" Аваков розкрив перші результати переговорів Путіна і Зеленського

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що задоволений особистим спілкуванням із Зеленським.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Арсен Аваков
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
52
20
Смішно
30
Цікаво
3
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги