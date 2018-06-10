"Ніж у спину": у Трампа приготували своєму союзнику "місце в пеклі"

Глава Національної ради з торгівлі при Адміністрації президента США Пітер Наварро піддав жорсткій критиці позицію прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо щодо американських торгових мит.
"Є особливе місце в пеклі для будь-якого зарубіжного лідера, який веде недобросовісну дипломатію з президентом Трампом і потім намагається вдарити його ножем в спину", - оповідь-ал чиновник, передає CNN.
Аналогічну позицію висловив головний помічник президента США з економіки Ларрі Кадлоу.
"Це була зрада. Він дійсно наче вдарив нас ножем в спину", - сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп відмовився підписувати комюніке за підсумками саміту G7 через "брехливі заяви" Джастіна Трюдо. Американський лідер також звинуватив канадського прем'єра в тому, що той почав критикувати Трампа вже після його від'їзду з Канади.
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