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5 грудня • оновлено в 00:07
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"Ніякого імпічменту не буде": в РФ спрогнозували долю Трампа

1.1т
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Російський опозиційний політик Леонід Гозман переконаний у тому, що імпічменту президента США Дональда Трампа не буде.

"Не буде ніякого імпічменту Трампа. Тому що процедура імпічменту в США дуже складна", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Політик нагадав про сьогоднішню розстановку сил у Палаті представників і Сенаті. "Палата представників, де домінують його противники, формулює звинувачення, а Сенат США, де домінують його прихильники, є свого роду колегією присяжних. Вони ухвалюють рішення. І вони ніколи не ухвалять таке рішення", – заявив Гозман.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

На його думку, показання свідків у Конгресі США у справі про імпічмент важливі. "Але все-таки це (імпічмент, – Ред.) вкрай малоймовірно", – підсумував він.

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Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Леонід Гозман Володимир Зеленський
Місце
США
Теги
конгрес США Імпічмент президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Да какой импичмент республиканцы это не нужно на выборах пролетит
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