"Ніякого імпічменту не буде": в РФ спрогнозували долю Трампа

Російський опозиційний політик Леонід Гозман переконаний у тому, що імпічменту президента США Дональда Трампа не буде.

"Не буде ніякого імпічменту Трампа. Тому що процедура імпічменту в США дуже складна", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Політик нагадав про сьогоднішню розстановку сил у Палаті представників і Сенаті. "Палата представників, де домінують його противники, формулює звинувачення, а Сенат США, де домінують його прихильники, є свого роду колегією присяжних. Вони ухвалюють рішення. І вони ніколи не ухвалять таке рішення", – заявив Гозман.

Президент США Дональд Трамп

На його думку, показання свідків у Конгресі США у справі про імпічмент важливі. "Але все-таки це (імпічмент, – Ред.) вкрай малоймовірно", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвів до початку процедури імпічменту в американців.

Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

3 грудня президент Трамп раптово подякував президенту Зеленському і заявив, що "українагейт" можна вважати завершеним.

Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою.

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