Визнали провину спецслужб: Німеччина звинуватила Кремль у гучному вбивстві

Розслідування гучного вбивства активіста та колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні планує взяти на себе Федеральна прокуратура Німеччини.

Як повідомляє Deutsche Welle, це означає, що німецькі слідчі органи офіційно підозрюють владу Росії в організації вбивства. Так, розслідування подібних злочинів відноситься до компетенції Федеральної прокуратури тільки за підозри, що в них замішані спецслужби іншої держави.

Журналісти відзначили, що в такому випадку дипломатичний конфлікт між Німеччиною і Росією стане неминучим.

Зелімхан Хангошвілі livejournal.com

Ймовірного вбивцю Хангошвілі затримали в день злочину завдяки свідченням свідків. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова.

У спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Dossier Center і Spiegel Online прийшли до висновку, що "Соколов" їздив до Берліна "під чужим ім'ям за активної підтримки російської держави, яка створила цілісну легенду фіктивної особи".

Зокрема, "Соколов", будучи 49-річним, отримав російський ІПН (індивідуальний номер платника податків) тільки в липні 2019 року, а паспорт, за яким поїхав за кордон – за 11 днів до заповнення заявки на візу.

За адресою, де нібито він проживає в Росії, людини з таким ім'ям ніхто не знає. Телефон місця роботи "Соколова" – ЗАТ "Руст", заявлений у пакеті документів для шенгенської візи, повністю збігається з номером компанії у володінні міністерства оборони РФ.

Крім того, особи, чиє ім'я, місце і дата народження відповідали б даним, зазначеним у паспорті та візовій заявці "Вадима Соколова", немає в жодній із доступних баз даних російських громадян, що є в розпорядженні розслідувачів.

У Кремлі водночас категорично відкидають звинувачення в причетності держави до злочину.

Підозрюваний у вбивстві Зелімхана Хангошвілі topcor.ru

Зелімхан Хангошвілі воював у другій чеченській війні на Північному Кавказі проти російських військ у 2001-2005 роках. Польовий командир був близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

Жив у гірському районі Панкіської ущелини Грузії, а в Німеччину поїхав після 2015 року, переживши спробу замаху в Тбілісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили у центрі Берліна 23 серпня. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив у голову, після чого швидко поїхав геть.

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що цим злочином президент Володимир Путін "послав чорну мітку" німецькому керівництву.

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