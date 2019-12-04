Німеччина зі скандалом висилає з країни російських "шпигунів": у РФ відповіли погрозами відповіли

Німеччина висилає з країни двох працівників посольства Росії, яких підозрює у роботі на російську розвідку.

Як пише Spiegel Online, висилка дипломатів пов'язана із вбивством громадянина Грузії, колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі, до якого нібито причетні російські спецслужби.

МЗС Німеччини заявило, що російські працівники посольства, акредитовані як дипломати, працюють на російську розвідку. Вони вже оголошені персонами нон грата і мають залишити країну протягом семи днів.

При цьому в німецькому уряді наголосили, що Росія відмовлялася від співпраці в розслідуванні вбивства, тому ухвалене таке жорстке рішення.

У МЗС РФ вже заявили, що дадуть відповідь на висилку працівників посольства з Німеччини. У російському міністерстві назвали це рішення "безпідставним і недружнім".

"Розглядаємо заяви німецької сторони про висилку двох працівників російського посольства в Берліні як безпідставні і недружні... Ми змушені здійснити комплекс заходів у відповідь", – зазначено у повідомленні.

Російський шпигун

Як повідомляв OBOZREVATEL, розслідування вбивства активіста і колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні планує взяти на себе Федеральна прокуратура Німеччини, що означає, що німецькі слідчі органи офіційно підозрюють влади Росії в організації вбивства.

40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили у центрі Берліна 23 серпня. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив у голову, після чого швидко поїхав геть.

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