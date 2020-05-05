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6 травня • оновлено в 07:02
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Німеччина оголосила в розшук офіцера ГРУ за підозрою в кібератаці

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Німеччина оголосила в розшук імовірного офіцера російського ГРУ, якого підозрюють в організації кібератаки на Бундестаг.

Ордер видав федеральний прокурор Німеччини, пише "Радіо Свобода".

Німеччина оголосила в розшук офіцера ГРУ Дмитра Бадіна

Німеччина оголосила в розшук офіцера ГРУ Дмитра Бадіна

Йдеться про 29-річного Дмитра Бадіна. Його підозрюють у зламі комп'ютерної системи парламенту в 2015 році. Отримані у результаті документи були опубліковані на сайті WikiLeaks.

Імовірно, він є військовослужбовцем військової частини 26165, яка розташована на Комсомольському проспекті в Москві. Частина відома тим, що в ній служать криптографи і фахівці з комп'ютерної безпеки.

Німецька прокуратура пов'язує Бадіна з хакерським угрупованням Fancу Bear. Спецслужби Німеччини встановили ще одного хакера, причетного до атаки на Бундестаг, але щодо нього не вдалося зібрати достатню кількість доказів.

Німеччина оголосила в розшук офіцера ГРУ Дмитра Бадіна

Німеччина оголосила в розшук офіцера ГРУ Дмитра Бадіна

radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бадін є одним із сімох співробітників ГРУ, яких у США підозрюють у низці кібератак, зокрема у втручанні в американські вибори.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Німеччина
Теги
хакери Кібератака
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