''Нікому не потрібен'': Лукашенко заінтригував дивною заявою про суверенітет

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінську навряд чи знадобиться суверенітет у тому випадку, якщо влада не зможе домогтися поліпшення життя для населення.

Такими словами білоруський лідер заінтригував присутніх на зустрічі з керівниками місцевих виконавчих і розпорядчих органів, передає Белта. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Білорусь і зліва, і справа, і на заході, і на сході піддана серйозній ревізії на предмет суверенітету і незалежності", – сказав президент.

belta.by

belta.by

За його словами, в Мінську повинні бути готові до такого сценарію, однак якщо команда буде працювати ефективно, її не зможе ніхто посунути.

"Білоруси заслужили нормального життя. І ми обов'язково повинні, зберігши незалежність і суверенітет, поліпшити життя наших людей. В іншому випадку нікому цей суверенітет не буде потрібен. Це найважливіше завдання для всіх", – підкреслив Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко анонсував важкий рік для держави та її громадян, виступивши з тривожною заявою про незалежність.

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