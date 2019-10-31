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31 жовтня • оновлено в 12:16
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"Ніколи не визнаємо!" Генсек НАТО зробив жорстке попередження Путіну через Крим

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НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Новини
''НАТО збереже підхід'': Столтенберг перерахував злочини Росії за останні роки

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

"Факти"

"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ми ніколи не визнаємо нелегальну анексію Криму з боку Росії. Ми засуджуємо агресивні дії Росії в Чорноморському регіоні", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, будучи в Маріуполі, Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися і впливати на рішення України стати членом НАТО.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым стал Российским когда не то что НАТы но и США не было в помине, и тем более украины.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Горбачеву тогдашний генсек так же говорил что нату никогда не перешагнет границы и страны варшавского договора никогда не станут членами нату … более лживых людей чем генсек нату врядли можно найти ...
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Генсек НАТО по своим полномочиям из Устава НАТО может только "поляну накрыть" и не более, в том месте, куда съедутся другие. А его заявления - это заявления попугая Кеши для гостей.
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