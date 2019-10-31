"Ніколи не визнаємо!" Генсек НАТО зробив жорстке попередження Путіну через Крим

НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Йенс Столтенберг "Факти"

"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ми ніколи не визнаємо нелегальну анексію Криму з боку Росії. Ми засуджуємо агресивні дії Росії в Чорноморському регіоні", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, будучи в Маріуполі, Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися і впливати на рішення України стати членом НАТО.

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