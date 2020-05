Ніхто не вижив! У Пакистані оприлюднили списки жертв катастрофи Airbus A320

В авіакатастрофі пасажирського літака Airbus A320 у Пакистані не вижив жоден зі 107 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту.

Про це заявив мер міста Карачі, передає AP. Водночас у Twitter опублікували нібито переговори екіпажу лайнера, що розбився, і список його пасажирів, не вказавши джерела інформації.

Згідно з цими даними пілот "заявив про втрату двигуна, після чого диспетчер повідомив про доступ до злітно-посадкової смуги". Слідом за цим пілот передав сигнал лиха.

У керівництві цивільної авіації Пакистану підтвердили, що пілот лайнера повідомив про втрату двигуна. А очевидці розповідають, що Airbus A320 намагався приземлитися два або три рази, перш ніж зазнав аварії.

Зазначається, що житловий район на околиці аеропорту, де впав літак, відомий як Model Colony, є бідним районом і сильно перевантаженим.

"Літак врізався в переповнений район на околиці аеропорту. Принаймні п'ять або шість будинків зруйновано в результаті аварії. Всі, хто був на борту, загинули. Водночас одразу було невідомо, скільки жертв було з житлового району", – сказав мер Васім Ахтар.

Last Radio conv of PK8303



Control: appear to be turning left.



Pilot: we are proceeding direct we have lost engine.



Control: runway available to land at 25



Pilot: Roger



Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303



Control: 8303 roger both runways clear to land