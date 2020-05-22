Ніхто не вижив! У Пакистані оприлюднили списки жертв катастрофи Airbus A320

В авіакатастрофі пасажирського літака Airbus A320 у Пакистані не вижив жоден зі 107 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту.

Про це заявив мер міста Карачі, передає AP. Водночас у Twitter опублікували нібито переговори екіпажу лайнера, що розбився, і список його пасажирів, не вказавши джерела інформації.

Згідно з цими даними пілот "заявив про втрату двигуна, після чого диспетчер повідомив про доступ до злітно-посадкової смуги". Слідом за цим пілот передав сигнал лиха.

У керівництві цивільної авіації Пакистану підтвердили, що пілот лайнера повідомив про втрату двигуна. А очевидці розповідають, що Airbus A320 намагався приземлитися два або три рази, перш ніж зазнав аварії.

Списки жертв авіакатастрофи в Пакистані twitter.com/Sindhleak

Зазначається, що житловий район на околиці аеропорту, де впав літак, відомий як Model Colony, є бідним районом і сильно перевантаженим.

Списки жертв авіакатастрофи в Пакистані twitter.com/Sindhleak

"Літак врізався в переповнений район на околиці аеропорту. Принаймні п'ять або шість будинків зруйновано в результаті аварії. Всі, хто був на борту, загинули. Водночас одразу було невідомо, скільки жертв було з житлового району", – сказав мер Васім Ахтар.

Жертва авіакатастрофи в Пакистані twitter.com/AajKamranKhan

Жертва авіакатастрофи в Пакистані twitter.com/AajKamranKhan

Last Radio conv of PK8303



Control: appear to be turning left.



Pilot: we are proceeding direct we have lost engine.



Control: runway available to land at 25



Pilot: Roger



Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303



Control: 8303 roger both runways clear to land — Fakhr-e-Alam (@falamb3) May 22, 2020

تباہ ہونے والے طیارے پہ سوار بدقسمت مسافروں کی فہرست pic.twitter.com/luDo1DhG7v — Arshad Waheed Ch (@arshad_Geo) May 22, 2020

دعائیں جاری رکھیں مجھے مصدقہ خبریں مل رہی ہیں کہ کئی اور مسافروں پر اللہ کا کرم ہوا ہے برائے مہربانی اپنی دعاؤں میں ہمارے انتہائی پیارے ساتھی صحافی انصار نقوی کو ضرور شامل رکھیں pic.twitter.com/CBs3Fj94bB — Kamran Khan (@AajKamranKhan) May 22, 2020

دعائیں کرتے جائیں معجزات ہوتے ہیں فلائٹ 308 کے مسا فروں میں شامل تھے ظفر مسعود صدر بینک آف پنجاب طیارہ کریش ہونے کے باوجود اللہ تعالی نے ان پر رحم کیا ہے ہسپتال میں ہیں مگر خطرے سے باہر ہیں الحمدللّٰہ ان کے قریب ترین شخصیات نے مجھے بتایا pic.twitter.com/d3U0oRbzAV — Kamran Khan (@AajKamranKhan) May 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Пакистані літак Airbus A320, що летів із Лахора в Карачі, розбився 22 травня поряд з аеропортом призначення. Повітряне судно з понад 100 людьми на борту впав на житлові райони.

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