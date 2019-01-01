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''Ніхто не буде вас любити!'' Лукашенко в новорічну ніч раптово відшив Росію

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією.

В останні секунди 2018 року Лукашенко закликав громадян "зміцнювати свою державність на принципах чесності і справедливості", передає прес-служба білоруського лідера.

"Ми повинні саме такою зберегти країну для дітей та онуків. Рік, що минає, допоміг нам особливо відчути зв'язок з рідною землею", — сказав Лукашенко.

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"Сьогодні країні особливо потрібні ваші інтелект і енергія. Пам'ятайте: ніхто, ніколи і ніде не любитиме і не берегтиме вас так, як вдома", — додав він.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

TUT.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.

"Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно", — говорив він.

При цьому досить скоро Лукашенко прогнувся перед Путіним під час нової зустрічі в Москві, а незабаром і зовсім заговорив про важливість союзу з Росією, передавши особисті вітання главі РФ.

Дивіться відео за темою:

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ебанутое прыгучее стадо уже привыкло, что их главарь мелет разную муйню к месту и не к месту. Может детям маленьким рассказывать про томосы и безвиз. Но то скаклы... А с какой радости при обращении к своему народу в праздник, Лукашенко вообще должен был что-то говорить про Россию??? Прыгуны, ведь не все люди такие же идиоты, как вы.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Ильич Владимир, От Камчатки до мАсквы Взрывы сильные слышны... Это всполыхнули РуссоЖОПЫ, Их поджег Константинополь.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Крым Андрей, ты всегда об ЭТОМ кричишь, когда дрочишь ?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Укросвинарня это большое хранилище замороженной хохлятины, которое используется Западом в качестве барьера между ним и Россией. По мере надобности мясо размораживается и частично утилизируется в различных конфликтах.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Павлов Дмитрий, паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Павлов Дмитрий, У смердящего КАЦАПА одна только ФИЗИОЛОГИЯ на уме : пожрать, бухнуть и подрочить на Украину в интернете... Русская недоНАЦИЯ - это ШЛАК ( сифилис ) человечества !
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