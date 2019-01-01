''Ніхто не буде вас любити!'' Лукашенко в новорічну ніч раптово відшив Росію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією.

В останні секунди 2018 року Лукашенко закликав громадян "зміцнювати свою державність на принципах чесності і справедливості", передає прес-служба білоруського лідера.

"Ми повинні саме такою зберегти країну для дітей та онуків. Рік, що минає, допоміг нам особливо відчути зв'язок з рідною землею", — сказав Лукашенко.

"Сьогодні країні особливо потрібні ваші інтелект і енергія. Пам'ятайте: ніхто, ніколи і ніде не любитиме і не берегтиме вас так, як вдома", — додав він.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко TUT.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.

"Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно", — говорив він.

При цьому досить скоро Лукашенко прогнувся перед Путіним під час нової зустрічі в Москві, а незабаром і зовсім заговорив про важливість союзу з Росією, передавши особисті вітання главі РФ.

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