"Нічого не соромиться!" Друг Путіна публічно спалив червоні труси

Президент Чехії Мілош Земан публічно спалив червоні труси, які над його резиденцією у 2015 році вивісила чеська арт-група Ztohoven.

Для цього урочистого заходу він запросив журналістів, пише Aktuálně.cz.

"Час для жіночої білизни в політиці закінчився... Політику необхідно вести шляхом обміну аргументами, а не на підставі нижньої білизни", - сказав він.

Друг Путіна публічно спалив червоні труси

На місці "пожежі" також були присутні рятувальники.

Президентська адміністрація придбала труси у Комітету з управління держмайном за одну крону.

У вересні 2015 року учасники Ztohoven вивісили червону нижню білизну на флагштоку президентської резиденції після його візиту в Китай. Перформанс також пояснили тим, що Земан є "людиною, яка нічого не соромиться".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні поточного року оголена активістка Femen налетіла на главу держави Мілоша Земана який відомий своїми прокремлівськими поглядами.