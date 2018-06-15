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ПолітикаЕкономіка

"Нічого не соромиться!" Друг Путіна публічно спалив червоні труси

3.1тЧитати новину російською

Президент Чехії Мілош Земан публічно спалив червоні труси, які над його резиденцією у 2015 році вивісила чеська арт-група Ztohoven.

Для цього урочистого заходу він запросив журналістів, пише Aktuálně.cz.

"Час для жіночої білизни в політиці закінчився... Політику необхідно вести шляхом обміну аргументами, а не на підставі нижньої білизни", - сказав він.

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Друг Путіна публічно спалив червоні труси

На місці "пожежі" також були присутні рятувальники.

Президентська адміністрація придбала труси у Комітету з управління держмайном за одну крону.

У вересні 2015 року учасники Ztohoven вивісили червону нижню білизну на флагштоку президентської резиденції після його візиту в Китай. Перформанс також пояснили тим, що Земан є "людиною, яка нічого не соромиться".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні поточного року оголена активістка Femen налетіла на главу держави Мілоша Земана який відомий своїми прокремлівськими поглядами.

Особа
Мілош Земан
Місце
Чехія
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Какая важная новость, надо было с пометкой "срочно"
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