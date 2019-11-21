Нетаньягу на весь Ізраїль звинуватили в корупції: деталі гучних кримінальних справ

Генеральний прокурор Ізраїлю Авічай Мандельбліт офіційно пред'явив прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу обвинувачення в ряді корупційних дій.

Про це повідомляє Associated Press. У четвер, 21 листопада, він склав обвинувальний акт у справах "4000", "2000" і "1000" про шахрайство, зловживання довірою і хабарництво.

Раніше Нетаньягу відкинув всі звинувачення і повідомив, що справи політично мотивовані, щоб змістити його з посади. Прем'єр охрестив переслідування "полюванням на відьом".

Нетаньягу на весь Ізраїль звинуватили в корупції Интерфакс

У чому саме звинувачують Нетаньягу

У рамках "справи 4000" Нетаньягу підозрюють в тому, що він надавав поблажки держателю контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії "Безек" Шаулю Єловичу в обмін на освітлення на сайті "Безека" інформації про нього в позитивному ключі.

У рамках "справи 1000" Нетаньягу закидають те, що він приймав подарунки від бізнесменів в обмін на деякі послуги, які він здатний надати, будучи прем'єр-міністром.

У "справі 2000" Нетаньягу підозрюють у змові з власником газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на його обіцянку нашкодити конкуруючому виданню газета друкувала про прем'єра тільки позитивні матеріали, щоб завдати шкоди своїм конкурентам.

Що загрожує прем'єру

Суд може дати Нетаньягу до 10 років позбавлення волі, якщо він буде засуджений за хабарництво і максимальний трирічний термін за двома іншими пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція Ізраїлю заявила про причетність Беньяміна і Сари Нетаньягу до ряду корупційних справ.

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