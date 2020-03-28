По традиции, цена нефти немного подросла в конце последней торговой сессии вечером в пятницу и составила чуть больше 25 долларов за бочку.

Почему это повторяется, можно понять по тому, как Газпром сам у себя покупает газ, имитируя устойчивый спрос на него. Есть обоснованное предположение, что и с нефтью происходит примерно то же самое.

По крайней мере, недели 3-4 назад пришлось читать о том, что за полчаса до закрытия биржи явился неизвестный покупатель, который скупил большое количество фьючерсов, что слегка подбросило цену и она такой оставалась все выходные. Правда, в понедельник она вернулась к своим значениям прошлой недели, но два дня стояла как вкопанная. И вот сейчас это выглядит примерно так.

При этом, по российской нефти Юралс биржа закрылась на отметке 21, 75 за бочку, однако о таких деталях обычно не рассказывают и правильно делают, поскольку рано или поздно, Путина и Сечина поднимут на вилы не крестьяне и упоротый бояркой пролетариат, а как раз нефтегазовые бароны, которые от дедушкиных фокусов теряют больше всех.

Но вот что интересно, сегодня весь день шли сообщения о каких-то вовсе фантастических ценах на североамериканскую нефть и поскольку значения назывались какие-то совсем непривычные, мы решили выяснить, есть ли такие цены на самом деле прямо сейчас. Оказалось, что действительно, такие цены есть, например:

Мидэйл – легкая и самая дешевая нефть в Канаде – $ 13,1

Albian Heavy Synthetic – тяжелая и самая дорогая нефть Канады – $21, 35

Луизиана лайт – самая дешевая США – $15,78

WTI Crude – самая дорогая нефть США – $21,51

В общем, рынок нефти сигнализирует о переизбытке ее добычи и несопоставимо низком потреблении, что может указывать на возможность просадки рынка ниже $20 за бочку ключевой марки Брент и соответственно, всех остальных сортов – тоже.

В свою очередь, это потянет за собой цену газа и больно ударит по добывающим странам. Часть из них, кто привык воровать дармовое бабло, рискуют просто вывалиться из игры.

В общем, коронавирус мы переживем, и так как не были завязаны на продаже нефти и газа, то выйдем из кризиса довольно быстро. Только надо выставить на улицу эту шваль из власти, а вот у РФ все только начнется, поскольку они жили именно с этого. Даже если они удушат своего деда, быстро ничего не изменится.

Хотя нет, может измениться карта РФ. Этот процесс давно откладывался, но рано или поздно, он таки пойдет.

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