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28 березня • оновлено в 21:54
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Нефтегазовые бароны подымут Путина на вилы

13.9т
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По традиции, цена нефти немного подросла в конце последней торговой сессии вечером в пятницу и составила чуть больше 25 долларов за бочку.

Почему это повторяется, можно понять по тому, как Газпром сам у себя покупает газ, имитируя устойчивый спрос на него. Есть обоснованное предположение, что и с нефтью происходит примерно то же самое.

По крайней мере, недели 3-4 назад пришлось читать о том, что за полчаса до закрытия биржи явился неизвестный покупатель, который скупил большое количество фьючерсов, что слегка подбросило цену и она такой оставалась все выходные. Правда, в понедельник она вернулась к своим значениям прошлой недели, но два дня стояла как вкопанная. И вот сейчас это выглядит примерно так.

При этом, по российской нефти Юралс биржа закрылась на отметке 21, 75 за бочку, однако о таких деталях обычно не рассказывают и правильно делают, поскольку рано или поздно, Путина и Сечина поднимут на вилы не крестьяне и упоротый бояркой пролетариат, а как раз нефтегазовые бароны, которые от дедушкиных фокусов теряют больше всех.

Но вот что интересно, сегодня весь день шли сообщения о каких-то вовсе фантастических ценах на североамериканскую нефть и поскольку значения назывались какие-то совсем непривычные, мы решили выяснить, есть ли такие цены на самом деле прямо сейчас. Оказалось, что действительно, такие цены есть, например:

Мидэйл – легкая и самая дешевая нефть в Канаде – $ 13,1

Albian Heavy Synthetic – тяжелая и самая дорогая нефть Канады – $21, 35

Луизиана лайт – самая дешевая США – $15,78

WTI Crude – самая дорогая нефть США – $21,51

В общем, рынок нефти сигнализирует о переизбытке ее добычи и несопоставимо низком потреблении, что может указывать на возможность просадки рынка ниже $20 за бочку ключевой марки Брент и соответственно, всех остальных сортов – тоже.

В свою очередь, это потянет за собой цену газа и больно ударит по добывающим странам. Часть из них, кто привык воровать дармовое бабло, рискуют просто вывалиться из игры.

В общем, коронавирус мы переживем, и так как не были завязаны на продаже нефти и газа, то выйдем из кризиса довольно быстро. Только надо выставить на улицу эту шваль из власти, а вот у РФ все только начнется, поскольку они жили именно с этого. Даже если они удушат своего деда, быстро ничего не изменится.

Хотя нет, может измениться карта РФ. Этот процесс давно откладывался, но рано или поздно, он таки пойдет.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Линия обороны
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Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Xаxол думкой богатеет, дБ Бл.....
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Если бы афтор не был иди от ом, он бы понял, что НЕФТЕГАЗОВЫЕ БАРОНЫ России будут целовать Путина во все места, за то , что он уничтожил нефтесланцевую промышленность США!
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Golan Sim
Golan Sim
Наш неугомонный интеллектуал ка,лоедус, взл,охматив свой гре,бень, призвал выставить на улицу ш,валь из власти. Он грозно развязал свои конечности и попытался резко пустить "кручек", но опытный санитар, вовремя подбежав, успел таки ему сделать инъекцию спасительного га,лоп,еридола. ))
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