"Похитне антиросійські настрої!" Ватажок терористів "ДНР" розповів про загрозу Лукашенка

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку не вдасться "погратися з Росією" і уникнути об'єднання з нею в Союзну державу.

На його думку, Лукашенко може "похитнути антиросійські настрої у своїй країні, спершись на націоналістів", проте ці його спроби швидко припинять. Про це Ходаковський написав у своєму Telegram-каналі.

"Раніше ми сприймали Білорусь мало не як придаток Росії. Потім стали свідками боротьби за вплив: бацька злякався втрати контролю і нажитого непосильною працею, і саботував створення Союзної держави", – висловився терорист.

Ходаковський і Лукашенко

За його словами, раніше вже був один такий, "який вирішив погратися з Росією за допомогою радикалів".

"Зараз він десь під Ростовом. Але бацька, напевно, вважає, що він розумніший і сильніший, і ситуацію зі своїх рук не випустить", – наголосив він.

Ходаковський переконаний, що якщо Білорусь і "охопить хвиля русофобії", то росіяни не помилують тих, хто не піддасться впливу "старшого брата" і виступить проти антиросійської політики на боці Росії.

Водночас, сказав він, сама РФ, за сценарієм окупації Донбасу й анексії Криму, стверджуватиме, що "вона ні до чого".

"На боці РФ... Ну як на боці? Росія ж наполягатиме на невтручанні й тому, що вона стороною конфлікту не є. Але навряд чи проросійські сили в Білорусі, якщо вони там є, після історії з Донбасом ризикнуть підняти голову, хоча, може, я й помиляюся", – пригрозив ватажок терористів.

Скриншот допису Ходаковського t.me/aleksandr_skif/1046

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо він погодиться на приєднання до Росії, білоруси "з'їдять його протягом року" після ухвалення такого рішення.

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