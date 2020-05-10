Не Україна: названа країна в Європі, яка першою отримає експериментальні ліки від COVID-19

Естонія однією з перших отримає препарат "Авіган", який потенційно може використовуватися для лікування від коронавірусу.

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Посилку з препаратом з уряду Японії в середу, 6 травня, передали посольству Естонії в Токіо. Вона прибуде в країну наступного тижня, повідомляє ERR.

Ліки "Авіган" з експериментальною противірусною діючою речовиною використовується в Японії для лікування грипу. Вони були використані і в експериментальному лікуванні інших вірусних захворювань. Препарат був схвалений владою Японії в 2014 році.

Естонія першою отримає експериментальні ліки від COVID-19 ФПБ

Діючою речовиною в ліках виступає "Фавіпіравір", відкритий в 1998 році і розроблений компанією Toyama Chemical.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

У китайській провінції Чжецзян запустили у виробництво перші ліки, яке може бути ефективним в боротьбі з новим коронавірусів COVID-19.

Від китайських експертів надійшло сенсаційне повідомлення – вони заявили, що фавіпіравір (активний компонент препарату "Авіган" виробництва компанії Fujifilm Toyama Chemical) показав високу ефективність в лікуванні пацієнтів з коронавірусів COVID-19.

Україна безкоштовно отримає партію противірусного препарату "Фавіпіравір" ( "Авіган") від уряду Японії. Офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включаючи "Плаквеніл".

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