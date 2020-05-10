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10 травня • оновлено в 16:24
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Не Україна: названа країна в Європі, яка першою отримає експериментальні ліки від COVID-19

3.3т
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Естонія однією з перших отримає препарат "Авіган", який потенційно може використовуватися для лікування від коронавірусу.

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Посилку з препаратом з уряду Японії в середу, 6 травня, передали посольству Естонії в Токіо. Вона прибуде в країну наступного тижня, повідомляє ERR.

Ліки "Авіган" з експериментальною противірусною діючою речовиною використовується в Японії для лікування грипу. Вони були використані і в експериментальному лікуванні інших вірусних захворювань. Препарат був схвалений владою Японії в 2014 році.

Естонія першою отримає експериментальні ліки від COVID-19

Естонія першою отримає експериментальні ліки від COVID-19

ФПБ

Діючою речовиною в ліках виступає "Фавіпіравір", відкритий в 1998 році і розроблений компанією Toyama Chemical.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Естонія
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Марафет Коксов
Марафет Коксов
эстонские побратимы поделятся с Украиной
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Не Украина: названа страна в Европе..." // ЕС не считает Украину в составе Европы.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Подопытных нашли)))))
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