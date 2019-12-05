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5 грудня • оновлено в 13:07
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"Не треба боятися!" Медведєв висловився про союзну державу з Білоруссю

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Білорусі не варто боятися союзної держави з Росією.

Таку заяву він зробив в щорічному підсумковому інтерв'ю російським телеканалам. Медведєв зазначив, що союзна держава Росії та Білорусі нібито є "великою цінністю, рівень інтеграції дуже високий".

Він закликав зберегти інтеграцію двох країн і знайти рішення з усіх проблемних питань.

Дмитро Медведєв висловився про союзну державу з Білоруссю

Дмитро Медведєв висловився про союзну державу з Білоруссю

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"Будь-яка інтеграція частково скорочує суверенітет, цього не потрібно боятися", – сказав прем'єр.

Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть принести шкоду країні. Раніше він вже висловлював сумніви щодо доцільності інтеграції через нібито постійно мінливих умов угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс з Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна. При цьому він вжив досить різке висловлювання про економічний союз між країнами.

Також Лукашенко публічно дорікнув Росії в небажанні допомогти з забезпеченням армії сучасною зброєю, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту РФ на західному кордоні.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Дмитро Медведєв Олександр Лукашенко
Місце
Росія
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