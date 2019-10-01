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1 жовтня • оновлено в 14:49
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Не одним Зеленським: знайшлася ще одна "жертва" тиску Трампа

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Президент США Дональд Трамп під час телефонної бесіди тиснув на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона.

Як пише видання The New York Times, глава Білого дому ставив за мету отримати для себе політичну вигоду.

"Президент Трамп підштовхував австралійського прем'єр-міністра під час недавньої телефонної розмови, щоб той допоміг генпрокурору США Вільяму Барру зібрати інформацію для розслідування міністерства юстиції. Як сподівався Трамп, це дискредитує розслідування Мюллера", – йдеться в публікації.

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NYT зазначає, що адміністрація Трампа обмежила доступ до стенограми телефонної розмови, що було зроблено на прохання безпосередньо генпрокурора Барра.

Нагадаємо, що голови двох комітетів Конгресу США Чак Грасслі й Рон Джонсон (Республіканська партія) зажадали розслідувати зв'язки колишньої держсекретарки Хілларі Клінтон з Україною.

Йдеться про виборчу кампанію 2016 року екскандидатки на пост американського президента від Демократично партії, зазначено в зверненні сенаторів до міністра юстиції та генпрокурора США Вільяма Барра.

Скотт Моррісон

Скотт Моррісон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно что не так, это обычная политическая грызня.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Трамп забьёт Байдена под лавку, а по требованию Генпрокуратуры Украины выдаст сына Байдена за коррупцию.
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филипп филипыч
филипп филипыч
уже не цикаво. обычная предвыборная грызня. майдановцы вы за кого: за доньку или за джованьку?))
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