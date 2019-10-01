Не одним Зеленським: знайшлася ще одна "жертва" тиску Трампа

Президент США Дональд Трамп під час телефонної бесіди тиснув на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона.

Як пише видання The New York Times, глава Білого дому ставив за мету отримати для себе політичну вигоду.

"Президент Трамп підштовхував австралійського прем'єр-міністра під час недавньої телефонної розмови, щоб той допоміг генпрокурору США Вільяму Барру зібрати інформацію для розслідування міністерства юстиції. Як сподівався Трамп, це дискредитує розслідування Мюллера", – йдеться в публікації.

NYT зазначає, що адміністрація Трампа обмежила доступ до стенограми телефонної розмови, що було зроблено на прохання безпосередньо генпрокурора Барра.

Нагадаємо, що голови двох комітетів Конгресу США Чак Грасслі й Рон Джонсон (Республіканська партія) зажадали розслідувати зв'язки колишньої держсекретарки Хілларі Клінтон з Україною.

Йдеться про виборчу кампанію 2016 року екскандидатки на пост американського президента від Демократично партії, зазначено в зверненні сенаторів до міністра юстиції та генпрокурора США Вільяма Барра.

Скотт Моррісон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опоненка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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