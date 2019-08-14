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"Не можемо співпрацювати": Меркель різко виступила проти Росії

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До реалізації Мінських угод країни Європейського Союзу не можуть у повній мірі співпрацювати з Російською Федерацією.

Таку заяву зробила в середу, 14 серпня, в Берліні на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мінські домовленості необхідно реалізувати... До тих пір, поки вони не будуть реалізовані, можливості для співпраці у нас будуть зовсім не тими, якими ми б хотіли", – сказала вона.

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Меркель і Науседа

Меркель і Науседа

Меркель і Науседа

Меркель і Науседа

За словами Меркель, це питання стало одним із головних на переговорах із Науседою.

Нагадаємо, раніше в німецькому уряді висловили готовність активізувати переговори в "нормандському форматі" через зрив бойовиками перемир'я на Донбасі.

Меркель і Путін

Меркель і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 серпня президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів. Вранці 7 серпня він подзвонив у Кремль.

  • Зеленський також поговорив із главою Франції Еммануелем Макроном. Останній погодився з необхідністю проведення зустрічі країн "нормандської четвірки" на вищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників всіх сторін.

  • Президент також анонсував дзвінок канцлеру Німеччини Ангелі Меркель через термінові переговори. Поговорити з нею пообіцяв і Макрон.

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Тема
мінські домовленості
Особи
Ангела Меркель Гітанас Науседа
Місце
Німеччина
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CARGO 100
CARGO 100
И где она про Россию и при чём тут Литва, а Обосс?
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филипп филипыч
филипп филипыч
путин который год твердит о выполнении минских. а эти все проснуться не могут. украина ваще отказывается, европе пох пока качается газ без перебоев.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
филипп филипыч, на х...ю вертелся ты и путен.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
филипп филипыч, х у е с о с
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