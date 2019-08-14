"Не можемо співпрацювати": Меркель різко виступила проти Росії

До реалізації Мінських угод країни Європейського Союзу не можуть у повній мірі співпрацювати з Російською Федерацією.

Таку заяву зробила в середу, 14 серпня, в Берліні на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мінські домовленості необхідно реалізувати... До тих пір, поки вони не будуть реалізовані, можливості для співпраці у нас будуть зовсім не тими, якими ми б хотіли", – сказала вона.

Меркель і Науседа

Меркель і Науседа

За словами Меркель, це питання стало одним із головних на переговорах із Науседою.

Нагадаємо, раніше в німецькому уряді висловили готовність активізувати переговори в "нормандському форматі" через зрив бойовиками перемир'я на Донбасі.

Меркель і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 серпня президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів. Вранці 7 серпня він подзвонив у Кремль.

Зеленський також поговорив із главою Франції Еммануелем Макроном. Останній погодився з необхідністю проведення зустрічі країн "нормандської четвірки" на вищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників всіх сторін.

Президент також анонсував дзвінок канцлеру Німеччини Ангелі Меркель через термінові переговори. Поговорити з нею пообіцяв і Макрон.

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