"Не дають голосувати Криму!" У Держдумі придумали нову підлість із виборами в Україні

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Костянтин Затулін закликав не визнавати підсумки виборів президента України.

Приводом для цього він цинічно назвав неможливість участі в них жителів тимчасово окупованого Криму. Такий ультиматум Затулін озвучив на прес-конференції в Москві, повідомляє сепаратистське ЗМІ.

Депутат країни-агресора підкреслив, що в Україні нібито масово порушуються права виборців, обмежених у можливості проголосувати. Саме це, на його думку, є приводом для визнання виборів нелегітимними.

Вибори в Україні NewsOne

"Для мене очевидно, що вже зараз ми не можемо вважати ці вибори дійсно представницькими, демократичними, вільними і не тільки тому, що наших спостерігачів не допустили. По-перше, тому, що багато виборців позбавлені права голосувати — і ті, хто за кордоном, і ті, хто на території "ДНР" і "ЛНР", з точки зору українського права нічого не зроблено для того, щоб запросити до участі того, кого вважають громадянами України, а саме жителів Криму", — нахабно заявив Затулін.

Костянтин Затулін Скріншот відео

"Самі вони в більшості себе громадянами України п'ять років як не вважають, але в Україні з ранку до вечора говорять, що не відмовляються від того, що це їхні громадяни. Уже того, що зроблене під час підготовки до виборів, цілком достатньо, щоб визнати їх нелегітимними", — самовпевнено підсумував він.

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