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"Не дають голосувати Криму!" У Держдумі придумали нову підлість із виборами в Україні

2.8тЧитати матеріал російською

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Костянтин Затулін закликав не визнавати підсумки виборів президента України.

Приводом для цього він цинічно назвав неможливість участі в них жителів тимчасово окупованого Криму. Такий ультиматум Затулін озвучив на прес-конференції в Москві, повідомляє сепаратистське ЗМІ.

Депутат країни-агресора підкреслив, що в Україні нібито масово порушуються права виборців, обмежених у можливості проголосувати. Саме це, на його думку, є приводом для визнання виборів нелегітимними.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

NewsOne

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"Забули про Росію?!" Затулін пригрозив Україні через вибори

"Для мене очевидно, що вже зараз ми не можемо вважати ці вибори дійсно представницькими, демократичними, вільними і не тільки тому, що наших спостерігачів не допустили. По-перше, тому, що багато виборців позбавлені права голосувати — і ті, хто за кордоном, і ті, хто на території "ДНР" і "ЛНР", з точки зору українського права нічого не зроблено для того, щоб запросити до участі того, кого вважають громадянами України, а саме жителів Криму", — нахабно заявив Затулін.

Костянтин Затулін

Костянтин Затулін

Скріншот відео

"Самі вони в більшості себе громадянами України п'ять років як не вважають, але в Україні з ранку до вечора говорять, що не відмовляються від того, що це їхні громадяни. Уже того, що зроблене під час підготовки до виборів, цілком достатньо, щоб визнати їх нелегітимними", — самовпевнено підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А как же вся бандерлоговская масса зашевелится к концу 2019 года....шоу намечается грандиозное....и от ракет южмаша, морской старт отказывается....
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что то нового услышали? Бандеры специально запретили присутствовать несависимым наблюдателям на "выборах" . Не их хозяевам, а НЕ ЗАВИСИМЫМ))) Этот шабаш бандер в России не признают выбором))) Все логично.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Михайлов Александр, кацапскими визгами "аб биндерах" удовлетворен! будешь визжать еще? нам пох на ваше гавняное признание, мычите дальше!
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Такое впечатление, что это думское недоразумение каждый день о дубину стоеросовую головой бьется! Треш!!!
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2 из 4 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ohremenko Andrey, Свинорылый, даже сканье и завывание гимна Украины не поможет снять с тебя кастрюлю...только паталогоанатом....
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Иваненко Виталий, пайело с лопаты? запей средством для умягчения ванн-будь рюзким да канца!
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