В Росії знищують архівні документи зі свідченнями про репресованих в СРСР, повідомив директор Музею історії ГУЛАГу в Москві Роман Романов . Дозвіл на такі дії дає засекречений міжвідомчий указ 2014 року - Ред.

Я думаю, що у 2014-му році Росія остаточно взяла курс фактично на нову "радянізацію", не в плані того, що будуть створені спільноти селян, а в плані того, що Росія вже остаточно обрала для себе історичний шлях.

І цей історичний шлях - спроба скопіювати Радянський Союз, повністю його позитивно міфологізувати - затвердити на державному рівні міф про гарний Радянський Союз, міф про перемогу - найголовнішу роль Союзу і особливо Росії у перемозі у Другій світовій війні, зробити позитивним імідж як радянського керівництва, так і їхніх методів, особливо це стосується методу "міцної руки", який нинішня російська влада трактує як необхідні розправи над інакодумцями. Як і Радянський Союз, Росія позиціонує себе як країна, оточена лише ворогами, країна в облозі, і, відповідно, треба згуртуватись навколо лідера, щоб убезпечитися від зовнішньої загрози.

На підтвердження цього ми бачимо щодня розправи і над російськими опозиціонерами, і над українцями - Олегом Сенцовим та іншими політв’язнями, які були засуджені на величезні терміни покарання за абсолютно абсурдними звинуваченнями. Ми бачимо позицію Росії і щодо санкцій, і щодо співпраці з будь-якими іншими країнами.

У цьому контексті, звісно, у Росії немає іншого шляху зараз, ніж створювати повністю позитивний міф про Радянський Союз. А в цей позитивний міф не вкладається ані Голодомор, ані окупація Балтії, ані розчленування Польщі у 1939 році, ані пакт Молотова-Ріббентропа, ані, звичайно, ГУЛАГ.

Тому знищення документів - крок, який підкреслює такий курс Росії. Цей крок є жахливим, але він логічний для нинішнього керівництва РФ.

І я впевнений, що ми дуже скоро почуємо про те, що ГУЛАГ був "легким перегином", а потім про те, що ніякого ГУЛАГу там не було, там лише терористи та злочинці працювали на благо великої держави.

Це ми побачимо, якщо Росія, не дай Боже, проживе ще кілька років як держава. Цього не можна оминути. Для історії як для науки, що б могла досліджувати ці історичні факти, це, звісно, катастрофа.

Але я думаю, що найбільша катастрофа для історії ще попереду. Бо я впевнений, що ми дізнаємось про те, що було знищено ще дуже, дуже і дуже багато документів. Я вважаю, що найбільше документів буде знищено саме з історії ГУЛАГу, з історії співпраці СРСР із Третім Рейхом та їхніми союзниками, з історії Голодомору, бо дуже багато архівів розташовані на теренах Російської Федерації. Це архіви з придушення антибільшовицьких, антиросійських виступів на території всього Радянського Союзу. Лише у Росії - у Москві, у Петербурзі, в інших містах перебувають величезні архіви, зокрема архіви спецслужб, міліції та політичні архіви. Вони є засекреченими.

І я гадаю, що про значну частину з них ми не зможемо дізнатися, оскільки це таємна інформація, цілком закрита в Росії на відміну від України, яка намагається розкрити зараз якомога більше архівів. Я впевнений в тому, що було і буде знищено набагато більше надважливих для історії паперів. Те, що ми бачимо зараз - це лише верхівка айсберга.