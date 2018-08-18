"Не будемо васалами": Лукашенко послав жорсткий сигнал Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що країна буде залишатися незалежною і не стане васалом якого-небудь іншої держави.

"Що ми хочемо від Росії? Якщо Росія підписала з Білоруссю договір, угоду, ми вимагаємо, щоб це бездоганно виконувалося. І я відкрито кажу, що ми ніколи не станемо васалами жодної країни ... Якщо нас штовхають ногами, ми змушені відповідати" , - підкреслив він, повідомляє "Белта" .

Білоруський лідер зазначив, що до Кремля "звітувати не їздить". Між країнами укладено безліч нормативно-правових документів та рішення можуть прийматися усно.

"Деякі, особливо росіяни, "плявузгають", інакше не скажеш: "Лукашенко хоче щось показати або здатися Путіну". Слухайте, ми один одного знаємо, напевно, більше 20 років. Мені що показувати треба Путіну? Він мене знає, як в народі кажуть, як облупленого. І я його так само знаю. Що нам один одному ще показувати", - сказав він.

Лукашенко також підкреслив, що рішення про вступ Білорусі до складу Росії буде "останніми днями політика в Білорусі".

Він також назвав білорусів, українців і росіян одним народом.

"Ми один народ фактично. Ми від одного кореня, - білоруси, росіяни та українці... Ми не хочемо повторення того, що відбувається в Україні з Росією - конфлікт цей. Нам це не треба. І Росії це не потрібно. Тому що у неї єдине вікно в 1 тис. км зі сходу на захід - це Білорусь. Росія потребує стабільної Білорусі", - заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь буде вибудовувати близькі стосунки з Євросоюзом так, щоб навіть члени ЄС їм заздрили.