Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

Найбезпечнішою країною під час пандемії коронавірусу (COVID-19) є Швейцарія, а найбільш небезпечною – Південний Судан.

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Про це йдеться в дослідженні консорціуму компаній і некомерційних організацій Deep Knowledge Group (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Складено рейтинг найнебезпечніших і найбезпечніших країн щодо коронавірусу

Експерти розрахували рейтинг країн, виходячи зі 130 кількісних і якісних параметрів, зокрема, з ефективності карантину, заходів з виявлення інфікованих, а також стійкості економіки.

Перша десятка найбезпечніших країн виглядає так:

Швейцарія Німеччина Ізраїль Сінгапур Японія Австрія Китай Австралія Нова Зеландія Південна Корея

Іспанія займає 45 місце, Італія – 53, США – 58, Франція – 60, Росія – 61.

При цьому Україна виявилася на 66 місці між Швецією і Великобританією.

Найбільш небезпечними регіонами є країни Африки на південь від Сахари і Південна Америка, а також деякі країни Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за останню добу найбільше нових хворих на коронавірус зафіксували в Бразилії – 28 тисяч, США – 23 тисячі і Індії – 10 тисяч.

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