Головна Новини
7 червня • оновлено в 12:53
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

3.4т
Читати матеріал російською

Найбезпечнішою країною під час пандемії коронавірусу (COVID-19) є Швейцарія, а найбільш небезпечною – Південний Судан.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться в дослідженні консорціуму компаній і некомерційних організацій Deep Knowledge Group (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Складено рейтинг найнебезпечніших і найбезпечніших країн щодо коронавірусу

Складено рейтинг найнебезпечніших і найбезпечніших країн щодо коронавірусу

Експерти розрахували рейтинг країн, виходячи зі 130 кількісних і якісних параметрів, зокрема, з ефективності карантину, заходів з виявлення інфікованих, а також стійкості економіки.

Перша десятка найбезпечніших країн виглядає так:

  1. Швейцарія

  2. Німеччина

  3. Ізраїль

  4. Сінгапур

  5. Японія

  6. Австрія

  7. Китай

  8. Австралія

  9. Нова Зеландія

  10. Південна Корея

Іспанія займає 45 місце, Італія – 53, США – 58, Франція – 60, Росія – 61.

При цьому Україна виявилася на 66 місці між Швецією і Великобританією.

Найбільш небезпечними регіонами є країни Африки на південь від Сахари і Південна Америка, а також деякі країни Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названо найнебезпечніші країни при пандемії COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останню добу найбільше нових хворих на коронавірус зафіксували в Бразилії – 28 тисяч, США – 23 тисячі і Індії – 10 тисяч.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
рейтинг вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 999.

    Вилікувалися:12 054. Померли: 788.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Ще дві області України вирішили посилити карантин через ріст захворюваності COVID-19.

  • В Академії наук назвали головну ознаку того, що епідемія пішла на спад.

  • Вчені попередили про можливість нової пандемії на зразок COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги