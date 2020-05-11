Названо ім'я російського посла, який привіз отруту для вбивства мера Праги

Російський дипломат Андрій Кончаков нібито провіз в Чехію отруту рицин для замаху на мера Праги Зденека Гржиба.

Як пише "Радіо Свобода" з посиланням на чеські ЗМІ повідомляли, що Кончак є виконуючим голови відділення "Росспівробітництва" в Празі. Дане відомство – це державне агентство, яке підпорядковується Міністерству закордонних справ РФ.

Андрій Кончаков

Чеський портал Seznam Zprávy написав, що сам Кончаков підтвердив, що перевозив вантаж: "Це, напевно, якась помилка, я віз у валізі дезінфекцію і цукерки". Сайт зазначив, що тим самим росіянин побічно підтвердив один з моментів з попередніх повідомлень про прибуття в Прагу людини з дипломатичним паспортом – що він міг везти рицин саме в валізі.

У статті йдеться про те, що Служба безпеки та інформації Чехії вважає Кончакова працівником однієї з російських спецслужб. Дану інформацію чеському виданні підтвердили джерела в місцевих спецслужбах.

У цРосспівробітництві" назвали причетність їх співробітника "бездоказовій провокацією".

"Це, звичайно, в чистому вигляді провокація. Є сили, які хочуть посилити цю негативну реакцію. Наш представник в Чехії – молода людина, володіє чеською мовою, добре ставиться до цієї країни і любить її. Вважаю, що це бездоказово, безпідставні провокація з боку чеської влади в логіці тих дій, які вони роблять останнім часом", – сказала глава відомства Елеонора Митрофанова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чеські ЗМІ писали, що в Чехію по дипломатичному паспорту нібито прибув співробітник російської спецслужби, щоб отруїти мера Праги.

Пізніше президент Чехії Мілош Земан встав на сторону Кремля, спростувавши заяви про те, що Росія готувала гучне вбивство чеських політиків за допомогою отрути.

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