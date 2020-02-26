Названа смертельна небезпека спеки для розмноження людей

Регіональні хвилі аномальної спеки представляють серйозну небезпеку для здоров'я вагітних жінок і новонароджених дітей.

Зокрема висока температура повітря може спровокувати передчасні пологи. Такий загрозливий прогноз склали вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) у своєму дослідженні щодо змін клімату, передає MedicalXpress.

Так, вони проаналізували вплив спеки на перебіг вагітності протягом тижня до безпосередньо народження дитини.

Аномальна спека загрожує здоров'ю вагітних жінок і новонароджених дітей

Дані були зібрані Департаментом охорони здоров'я Каліфорнії, які включали інформацію про пологи в штаті в період із 2005 по 2013 рік, серед яких і приблизно два мільйони успішних пологів упродовж літніх місяців.

Виявилося, що температура повітря 36 і більше градусів Цельсія, яка утримується на такому рівні хоча б чотири дні, збільшує ризик передчасних пологів на 13 відсотків.

Водночас дослідники зазначили, що тривалість спеки є важливішим чинником, аніж значення стовпчиків термометрів.

Вони підкреслили: передчасні пологи, що почалися раніше 37-го тижня вагітності, яка зазвичай триває 40 тижнів, можуть викликати у народжених дітей такі проблеми зі здоров'ям, як респіраторні і серцево-судинні захворювання, порушення терморегуляції тіла, підвищений ризик крововиливу в мозок і церебрального паралічу, труднощі в навчанні та проблеми із зором і слухом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що в результаті глобального потепління до кінця століття всьому живому на Землі може загрожувати страшна спека, цілі країни перетворяться на випалену пустелю.

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