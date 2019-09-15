Навіщо Зеленський Путіну: Ілларіонов розповів про небезпечні цілі Кремля

Поліпшення відносин між Києвом і Москвою вигідне президенту Росії Володимиру Путіну, оскільки за допомогою нового лідера Володимира Зеленського він нібито зможе взяти під контроль всю Україну.

Таку думку висловив російський економіст, колишній радник глави РФ Андрій Ілларіонов в інтерв'ю "Апострофу".

Він пояснив, чому відбулося потепління у відносинах двох країн, про яке заявляли в українському МЗС.

Ілларіонов розкрив плани Путіна на Зеленського Апостроф

"По-перше, пройшов всім відомий обмін. Зеленський дав наказ про відвід українських військ від лінії розмежування, почалося відновлення моста в Станиці Луганській. І в цілому підхід, продемонстрований Володимиром Зеленським щодо Путіна та Росії, звичайно, принципово інший у порівнянні з його попередником. Коли ви говорите про потепління – це ж оцінка, яка дана українською стороною. Але ця оцінка підтримується словами самого Путіна. Після тривалої паузи він же знову сказав про те, що "немає двох різних народів – це дві частини одного народу", – пояснив він.

На думку Ілларіонова, Путін бачить у такому потепління історичний шанс все-таки реалізувати ту програму, про яку він неодноразово заявляв ще з 2014 року – відновлення повного контролю над Україною. "Він бачить, що нове керівництво України є ідеальним варіантом для того, щоб здійснити програму", – припустив економіст.

Ілларіонов розкрив цілі Путіна на Зеленського

"Тому, прорахувавши всі моменти, особливо дуже добре розуміючи нинішнє українське керівництво, вивчаючи персональні біографії, підходи, сильні і слабкі сторони, Путін вважає, що це унікальна можливість реалізувати його цілі тепер уже не тільки за допомогою гармат, градів, танків, а й за допомогою реалізації надзвичайно небезпечних для України Мінських угод. Тим більше, що нинішнє керівництво збирається їх здійснювати безпосередньо за допомогою формули Штайнмайера або якимось іншим чином. А це реалізація всіх цілей Путіна", – резюмував Ілларіонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілларіонов розповів про таємні переговори Києва і Москви щодо Донбасу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!